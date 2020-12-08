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В России сейчас закрывается потребность в лекарствах, заявил Мурашко
В России сейчас закрывается потребность в лекарствах, заявил Мурашко
Взрывной рост пациентов с COVID-19 осенью вызвал задержку фармацевтической промышленности, но в целом потребность в лекарствах сейчас закрывается, заявил... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:20
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Взрывной рост пациентов с COVID-19 осенью вызвал задержку фармацевтической промышленности, но в целом потребность в лекарствах сейчас закрывается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, михаил мурашко, общество

В России сейчас закрывается потребность в лекарствах, заявил Мурашко

12:20 08.12.2020 (обновлено: 12:35 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Взрывной рост пациентов с COVID-19 осенью вызвал задержку фармацевтической промышленности, но в целом потребность в лекарствах сейчас закрывается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В осенний период при взрывном росте потребления (медпрепаратов – ред.), при взрывном росте одномоментно количества пациентов (с COVID-19 – ред.), фармацевтическая промышленность дала задержку, но сейчас объемы нарастила и закрывает потребность текущую и, в том числе, формирует определенную часть запасов для обеспечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Мурашко на Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМихаил МурашкоОбщество
 
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