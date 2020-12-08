https://ria.ru/20201208/murashko-1588181072.html

В России сейчас закрывается потребность в лекарствах, заявил Мурашко

В России сейчас закрывается потребность в лекарствах, заявил Мурашко

Взрывной рост пациентов с COVID-19 осенью вызвал задержку фармацевтической промышленности, но в целом потребность в лекарствах сейчас закрывается, заявил... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:20

2020-12-08T12:20

2020-12-08T12:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Взрывной рост пациентов с COVID-19 осенью вызвал задержку фармацевтической промышленности, но в целом потребность в лекарствах сейчас закрывается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, михаил мурашко, общество