В России сейчас закрывается потребность в лекарствах, заявил Мурашко
12:20 08.12.2020 (обновлено: 12:35 08.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Взрывной рост пациентов с COVID-19 осенью вызвал задержку фармацевтической промышленности, но в целом потребность в лекарствах сейчас закрывается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В осенний период при взрывном росте потребления (медпрепаратов – ред.), при взрывном росте одномоментно количества пациентов (с COVID-19 – ред.), фармацевтическая промышленность дала задержку, но сейчас объемы нарастила и закрывает потребность текущую и, в том числе, формирует определенную часть запасов для обеспечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Мурашко на Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.