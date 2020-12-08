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В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
Парламентарии от "Единой России" внесли в Госдуму поправки к законопроекту о новой методике расчета МРОТ, согласно которым он не сможет снижаться ни в каком... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:03
2020-12-08T17:47
россия
андрей исаев
госдума рф
единая россия
андрей турчак
сергей неверов
общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Парламентарии от "Единой России" внесли в Госдуму поправки к законопроекту о новой методике расчета МРОТ, согласно которым он не сможет снижаться ни в каком случае, сообщил журналистам первый зампред фракции единороссов Андрей Исаев.Авторами поправок выступили сам Исаев, глава фракции Сергей Неверов и сенатор, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, минимальный размер оплаты труда при этом снижаться не может. Минимальный размер оплаты труда не может быть снижен в Российской Федерации ни при каких обстоятельствах. Он сможет только расти", — сказал Исаев.Кроме того, по словам Исаева, предложения по величине МРОТ и прожиточного минимума, которые ежегодно устанавливаются бюджетом, должны рассматриваться в российской трехсторонней комиссии — то есть получать поддержку со стороны профсоюзов и работодателей.В начале ноября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о новой методике расчета МРОТ. Как следует из документа, минимальный размер оплаты труда на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Это соотношение будет пересматриваться не реже одного раза в пять лет.Так, в 2021 году МРОТ составит 42 процента от медианной зарплаты — 12 792 рублей в месяц.
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россия, андрей исаев, госдума рф, единая россия, андрей турчак, сергей неверов, общество

В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ

17:03 08.12.2020 (обновлено: 17:47 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКупюра номиналом в 2000 рублей
Купюра номиналом в 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Парламентарии от "Единой России" внесли в Госдуму поправки к законопроекту о новой методике расчета МРОТ, согласно которым он не сможет снижаться ни в каком случае, сообщил журналистам первый зампред фракции единороссов Андрей Исаев.
Авторами поправок выступили сам Исаев, глава фракции Сергей Неверов и сенатор, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, минимальный размер оплаты труда при этом снижаться не может. Минимальный размер оплаты труда не может быть снижен в Российской Федерации ни при каких обстоятельствах. Он сможет только расти", — сказал Исаев.
Кроме того, по словам Исаева, предложения по величине МРОТ и прожиточного минимума, которые ежегодно устанавливаются бюджетом, должны рассматриваться в российской трехсторонней комиссии — то есть получать поддержку со стороны профсоюзов и работодателей.
В начале ноября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о новой методике расчета МРОТ. Как следует из документа, минимальный размер оплаты труда на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Это соотношение будет пересматриваться не реже одного раза в пять лет.
Так, в 2021 году МРОТ составит 42 процента от медианной зарплаты — 12 792 рублей в месяц.
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РоссияАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакСергей НеверовОбщество
 
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