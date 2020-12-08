https://ria.ru/20201208/mrot-1588253583.html

В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ

В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ

Парламентарии от "Единой России" внесли в Госдуму поправки к законопроекту о новой методике расчета МРОТ, согласно которым он не сможет снижаться ни в каком... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:03

2020-12-08T17:03

2020-12-08T17:47

россия

андрей исаев

госдума рф

единая россия

андрей турчак

сергей неверов

общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Парламентарии от "Единой России" внесли в Госдуму поправки к законопроекту о новой методике расчета МРОТ, согласно которым он не сможет снижаться ни в каком случае, сообщил журналистам первый зампред фракции единороссов Андрей Исаев.Авторами поправок выступили сам Исаев, глава фракции Сергей Неверов и сенатор, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, минимальный размер оплаты труда при этом снижаться не может. Минимальный размер оплаты труда не может быть снижен в Российской Федерации ни при каких обстоятельствах. Он сможет только расти", — сказал Исаев.Кроме того, по словам Исаева, предложения по величине МРОТ и прожиточного минимума, которые ежегодно устанавливаются бюджетом, должны рассматриваться в российской трехсторонней комиссии — то есть получать поддержку со стороны профсоюзов и работодателей.В начале ноября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о новой методике расчета МРОТ. Как следует из документа, минимальный размер оплаты труда на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Это соотношение будет пересматриваться не реже одного раза в пять лет.Так, в 2021 году МРОТ составит 42 процента от медианной зарплаты — 12 792 рублей в месяц.

https://ria.ru/20201030/mrot-1582267975.html

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россия, андрей исаев, госдума рф, единая россия, андрей турчак, сергей неверов, общество