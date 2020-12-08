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https://ria.ru/20201208/motorola-1588239035.html
В России представлен ремейк смартфона Motorola RAZR с гибким экраном
В России представлен ремейк смартфона Motorola RAZR с гибким экраном
Смартфон с гибким дисплеем Motorola RAZR 5G появился на российском рынке. О старте предзаказов на телефон объявил "Связной". РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:06
2020-12-08T16:08
риа наука
связной
motorola mobility
lenovo group
технологии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Смартфон с гибким дисплеем Motorola RAZR 5G появился на российском рынке. О старте предзаказов на телефон объявил "Связной".Смартфон с гибким экраном, выполненный по мотивам культовой раскладушки нулевых, был представлен осенью 2020 года. Складывающийся дисплей в разложенном состоянии имеет диагональ 6,2 дюйма при разрешении 2142 х 876 точек. Есть и вспомогательный экран на внешней стороне корпуса — 2,7 дюйма. Модель построена на чипсете среднего уровня Snapdragon 765G и поддерживает 5G. Основная камера с разрешением 48 Мп оснащена оптической стабилизацией. Аккумулятор у Motorola RAZR 5G небольшой — 2800 мАч.В представительстве Lenovo (а именно этой китайской компании сейчас принадлежит бренд Moto) подчеркивают, что смартфон эксклюзивно представлен в "Связном" и фирменном интернет-магазине. Оформить предзаказ можно до 21 декабря, а стоимость модели составляет 119 000 рублей.
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связной, motorola mobility , lenovo group, технологии

В России представлен ремейк смартфона Motorola RAZR с гибким экраном

16:06 08.12.2020 (обновлено: 16:08 08.12.2020)
 
© Фото : MotorolaТелефон с гибким дисплеем от Motorola
Телефон с гибким дисплеем от Motorola - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Motorola
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Смартфон с гибким дисплеем Motorola RAZR 5G появился на российском рынке. О старте предзаказов на телефон объявил "Связной".
Смартфон с гибким экраном, выполненный по мотивам культовой раскладушки нулевых, был представлен осенью 2020 года. Складывающийся дисплей в разложенном состоянии имеет диагональ 6,2 дюйма при разрешении 2142 х 876 точек. Есть и вспомогательный экран на внешней стороне корпуса — 2,7 дюйма. Модель построена на чипсете среднего уровня Snapdragon 765G и поддерживает 5G. Основная камера с разрешением 48 Мп
Смартфон Moto G Stylus - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 12:43РИА Наука
Motorola готовит смартфон с белорусским названием
оснащена оптической стабилизацией. Аккумулятор у Motorola RAZR 5G небольшой — 2800 мАч.
В представительстве Lenovo (а именно этой китайской компании сейчас принадлежит бренд Moto) подчеркивают, что смартфон эксклюзивно представлен в "Связном" и фирменном интернет-магазине. Оформить предзаказ можно до 21 декабря, а стоимость модели составляет 119 000 рублей.
 
РИА НаукаСвязнойMotorola MobilityLenovo GroupТехнологии
 
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