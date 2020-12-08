https://ria.ru/20201208/motorola-1588239035.html

В России представлен ремейк смартфона Motorola RAZR с гибким экраном

В России представлен ремейк смартфона Motorola RAZR с гибким экраном

Смартфон с гибким дисплеем Motorola RAZR 5G появился на российском рынке. О старте предзаказов на телефон объявил "Связной". РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:06

2020-12-08T16:06

2020-12-08T16:08

риа наука

связной

motorola mobility

lenovo group

технологии

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Смартфон с гибким дисплеем Motorola RAZR 5G появился на российском рынке. О старте предзаказов на телефон объявил "Связной".Смартфон с гибким экраном, выполненный по мотивам культовой раскладушки нулевых, был представлен осенью 2020 года. Складывающийся дисплей в разложенном состоянии имеет диагональ 6,2 дюйма при разрешении 2142 х 876 точек. Есть и вспомогательный экран на внешней стороне корпуса — 2,7 дюйма. Модель построена на чипсете среднего уровня Snapdragon 765G и поддерживает 5G. Основная камера с разрешением 48 Мп оснащена оптической стабилизацией. Аккумулятор у Motorola RAZR 5G небольшой — 2800 мАч.В представительстве Lenovo (а именно этой китайской компании сейчас принадлежит бренд Moto) подчеркивают, что смартфон эксклюзивно представлен в "Связном" и фирменном интернет-магазине. Оформить предзаказ можно до 21 декабря, а стоимость модели составляет 119 000 рублей.

https://ria.ru/20201109/motorola-1583728120.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

связной, motorola mobility , lenovo group, технологии