https://ria.ru/20201208/motorola-1588239035.html
В России представлен ремейк смартфона Motorola RAZR с гибким экраном
В России представлен ремейк смартфона Motorola RAZR с гибким экраном
Смартфон с гибким дисплеем Motorola RAZR 5G появился на российском рынке. О старте предзаказов на телефон объявил "Связной". РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:06
2020-12-08T16:06
2020-12-08T16:08
риа наука
связной
motorola mobility
lenovo group
технологии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Смартфон с гибким дисплеем Motorola RAZR 5G появился на российском рынке. О старте предзаказов на телефон объявил "Связной".Смартфон с гибким экраном, выполненный по мотивам культовой раскладушки нулевых, был представлен осенью 2020 года. Складывающийся дисплей в разложенном состоянии имеет диагональ 6,2 дюйма при разрешении 2142 х 876 точек. Есть и вспомогательный экран на внешней стороне корпуса — 2,7 дюйма. Модель построена на чипсете среднего уровня Snapdragon 765G и поддерживает 5G. Основная камера с разрешением 48 Мп оснащена оптической стабилизацией. Аккумулятор у Motorola RAZR 5G небольшой — 2800 мАч.В представительстве Lenovo (а именно этой китайской компании сейчас принадлежит бренд Moto) подчеркивают, что смартфон эксклюзивно представлен в "Связном" и фирменном интернет-магазине. Оформить предзаказ можно до 21 декабря, а стоимость модели составляет 119 000 рублей.
https://ria.ru/20201109/motorola-1583728120.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
связной, motorola mobility , lenovo group, технологии
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Смартфон с гибким дисплеем Motorola RAZR 5G появился на российском рынке. О старте предзаказов на телефон объявил
"Связной
".
Смартфон с гибким экраном, выполненный по мотивам культовой раскладушки нулевых, был представлен осенью 2020 года. Складывающийся дисплей в разложенном состоянии имеет диагональ 6,2 дюйма при разрешении 2142 х 876 точек. Есть и вспомогательный экран на внешней стороне корпуса — 2,7 дюйма. Модель построена на чипсете среднего уровня Snapdragon 765G и поддерживает 5G. Основная камера с разрешением 48 Мп
оснащена оптической стабилизацией. Аккумулятор у Motorola RAZR 5G небольшой — 2800 мАч.
В представительстве Lenovo (а именно этой китайской компании сейчас принадлежит бренд Moto) подчеркивают, что смартфон эксклюзивно представлен в "Связном" и фирменном интернет-магазине. Оформить предзаказ можно до 21 декабря, а стоимость модели составляет 119 000 рублей.