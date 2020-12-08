https://ria.ru/20201208/moroz-1588148658.html

Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Ночь на вторник стала самой морозной с начала зимы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T09:52

2020-12-08T09:52

2020-12-08T09:52

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587178795_0:58:2826:1648_1920x0_80_0_0_b3699de9924e70869f9c4d92368a4b7e.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ночь на вторник стала самой морозной с начала зимы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В условиях аномально высокого атмосферного давления, выше нормы на 20 миллиметров ртутного столба, связанного с сибирским антициклоном, прошедшая ночь в столичном регионе ознаменовалась усилением морозов. В Москве к 9 утра воздух остыл до минус 10,0, что почти на 2 градуса ниже положенной многолетней нормы декабря. В столичном регионе столбики минимальных термометров колебались от минус 8,1 до минус 14,9", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что самым же студеным традиционно стал полюс холода Московской области – Черусти, где температура составила минус 17,1."Таким образом, минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, предыдущая самая низкая температура - минус 9,3 - была зафиксирована накануне, 7 декабря", - добавил он.По словам метеоролога, сибирский антициклон продержится в регионе до конца текущей недели, а значит, статус самой морозной ночи будет неоднократно обновляться.

https://ria.ru/20201207/moroz-1587946595.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество