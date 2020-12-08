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Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
Ночь на вторник стала самой морозной с начала зимы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:52
2020-12-08T09:52
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ночь на вторник стала самой морозной с начала зимы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В условиях аномально высокого атмосферного давления, выше нормы на 20 миллиметров ртутного столба, связанного с сибирским антициклоном, прошедшая ночь в столичном регионе ознаменовалась усилением морозов. В Москве к 9 утра воздух остыл до минус 10,0, что почти на 2 градуса ниже положенной многолетней нормы декабря. В столичном регионе столбики минимальных термометров колебались от минус 8,1 до минус 14,9", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что самым же студеным традиционно стал полюс холода Московской области – Черусти, где температура составила минус 17,1."Таким образом, минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, предыдущая самая низкая температура - минус 9,3 - была зафиксирована накануне, 7 декабря", - добавил он.По словам метеоролога, сибирский антициклон продержится в регионе до конца текущей недели, а значит, статус самой морозной ночи будет неоднократно обновляться.
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

09:52 08.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкЛедяные цветы на поверхности Онежского озера в районе Петрозаводска
Ледяные цветы на поверхности Онежского озера в районе Петрозаводска - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ночь на вторник стала самой морозной с начала зимы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В условиях аномально высокого атмосферного давления, выше нормы на 20 миллиметров ртутного столба, связанного с сибирским антициклоном, прошедшая ночь в столичном регионе ознаменовалась усилением морозов. В Москве к 9 утра воздух остыл до минус 10,0, что почти на 2 градуса ниже положенной многолетней нормы декабря. В столичном регионе столбики минимальных термометров колебались от минус 8,1 до минус 14,9", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что самым же студеным традиционно стал полюс холода Московской области – Черусти, где температура составила минус 17,1.
"Таким образом, минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, предыдущая самая низкая температура - минус 9,3 - была зафиксирована накануне, 7 декабря", - добавил он.
По словам метеоролога, сибирский антициклон продержится в регионе до конца текущей недели, а значит, статус самой морозной ночи будет неоднократно обновляться.
 
Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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