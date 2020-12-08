https://ria.ru/20201208/monolit-1588225601.html

Еще один таинственный "монолит" обнаружили в Испании

Еще один таинственный "монолит" обнаружили в Испании

Очередной таинственный монолит, аналогичный тем, которые уже находили в других странах, обнаружен в Испании, однако он уже упал, а мэрия считает его шуткой. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:03

2020-12-08T15:03

2020-12-08T16:04

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МАДРИД, 8 дек – РИА Новости. Очередной таинственный монолит, аналогичный тем, которые уже находили в других странах, обнаружен в Испании, однако он уже упал, а мэрия считает его шуткой.Ранее несколько сверкающих монолитов были обнаружены в Германии, Нидерландах, США, Румынии, Великобритании.На этот раз монолит появился около развалин церкви в небольшом городке Айльон (провинция Сеговия, автономное сообщество Кастилия и Леон), сообщает издание Norte de Castilla.После этого в испанские СМИ от имени мэрии было отправлено сообщение, что посещать монолит не рекомендуется, поскольку приходят "сотни людей" и появление около конструкции может быть "опасно". Однако мэр Айльона Мария Хесус Санс опровергла эту информацию и заявила, что как установка монолита, так и сообщение мэрии - чья-то шутка, а на месте она лично видела лишь пять человек. По ее словам, это очень примитивная конструкция, состоящая из трех металлических листов, неглубоко врытых в землю, и она уже несколько раз падала.Ранее американская арт-группа The Most Famous Artist заявила, что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта.

https://ria.ru/20201206/monolit-1587874174.html

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нидерланды, сша, испания, в мире