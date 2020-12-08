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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201208/monako-1588253187.html
Православный приход в Монако вошел в состав Корсунской епархии РПЦ
Православный приход в Монако вошел в состав Корсунской епархии РПЦ
Православный приход в Монако официально включен в состав Корсунской епархии Русской православной церкви, такое решение принял во вторник прошедший в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:01
2020-12-08T17:01
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
сергей троицкий
франция
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Православный приход в Монако официально включен в состав Корсунской епархии Русской православной церкви, такое решение принял во вторник прошедший в онлайн-формате священный синод РПЦ."Постановили: включить приход святых царственных страстотерпцев в Княжестве Монако в состав Корсунской епархии", - говорится в постановлении синода, опубликованном на сайте Московского патриархата.Приход святых царственных страстотерпцев в Монако образовался и начал совершать богослужения в марте 2018 года. Службы проходят в здании Реформатской церкви Eglise Réformée de Monaco. Правительство княжества тогда поддержало создание русской православной общины.Корсунская епархия объединяет приходы и монастыри РПЦ на территории Франции, Швейцарии и Княжества Монако, является частью патриаршего экзархата Западной Европы. Центр располагается в Париже: там находится главный кафедральный храм - Троицкий собор на набережной Бранли. Правящим архиереем является митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний (Севрюк).Первоначально епархия была образована 5 января 1960 года в составе Западноевропейского экзархата РПЦ. Она получила название в честь города Корсунь - принятого в Древней Руси наименования города Херсонес Таврический в Крыму, где по преданию принял крещение святой равноапостольный князь Владимир - креститель Руси.
https://ria.ru/20201208/sinod-1588226256.html
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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, сергей троицкий, франция, монако (государство), париж, справки

Православный приход в Монако вошел в состав Корсунской епархии РПЦ

17:01 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПорт Эркюль, княжество Монако, на втором плане город Монако-Вилль
Порт Эркюль, княжество Монако, на втором плане город Монако-Вилль - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Православный приход в Монако официально включен в состав Корсунской епархии Русской православной церкви, такое решение принял во вторник прошедший в онлайн-формате священный синод РПЦ.
"Постановили: включить приход святых царственных страстотерпцев в Княжестве Монако в состав Корсунской епархии", - говорится в постановлении синода, опубликованном на сайте Московского патриархата.
Приход святых царственных страстотерпцев в Монако образовался и начал совершать богослужения в марте 2018 года. Службы проходят в здании Реформатской церкви Eglise Réformée de Monaco. Правительство княжества тогда поддержало создание русской православной общины.
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Корсунская епархия объединяет приходы и монастыри РПЦ на территории Франции, Швейцарии и Княжества Монако, является частью патриаршего экзархата Западной Европы. Центр располагается в Париже: там находится главный кафедральный храм - Троицкий собор на набережной Бранли. Правящим архиереем является митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний (Севрюк).
Первоначально епархия была образована 5 января 1960 года в составе Западноевропейского экзархата РПЦ. Она получила название в честь города Корсунь - принятого в Древней Руси наименования города Херсонес Таврический в Крыму, где по преданию принял крещение святой равноапостольный князь Владимир - креститель Руси.
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