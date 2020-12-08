https://ria.ru/20201208/moldaviya-1588091816.html

"Требуем голову президента". Откроет ли Молдавия сезон "майданов"

"Требуем голову президента". Откроет ли Молдавия сезон "майданов"

В Молдавии антиправительственный митинг возглавила избранный президент республики Майя Санду. Ее сторонники потребовали роспуска кабинета министров, досрочных... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:00

2020-12-08T08:00

2020-12-08T08:09

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. В Молдавии антиправительственный митинг возглавила избранный президент республики Майя Санду. Ее сторонники потребовали роспуска кабинета министров, досрочных выборов в парламент и пообещали новые акции. Партия социалистов, от которой выдвигался действующий глава государства Игорь Додон, как ни странно, не против голосования раньше срока. Начнется ли в республике очередной сезон уличной политики и внутренней нестабильности — разбиралось РИА Новости. Шагнула в будущееШестого декабря фермеры, возмущенные планами увеличить налоги, двинулись на столицу с сельскохозяйственной техникой. Они рассуждали, переправить ее в центр или подождать, а в это время с площади Великого национального собрания расходилась толпа: там закончился митинг, на котором выступала избранный президент Майя Санду. Люди требовали отставки действующего правительства Иона Кику и досрочных выборов, а также отмены законов, принятых недавно парламентом. Санду сдержала слово: попросила "помощи у народа". Накануне одобрили проект документа, согласно которому Служба информации и безопасности — разведка и контрразведка — подчиняется не главе государства, а законодательному органу.Санду использовала привычную риторику: "Все, кто зарабатывает на гражданах Молдавии, объединились против неминуемых перемен. Они намерены удержать нас в прошлом. Мы хотим, чтобы страна уверенно шагнула в будущее, стала сильным государством, в котором воры и коррупционеры получают по заслугам". На мероприятие пришли горячие сторонники избранного лидера. Они выкрикивали: "Майя Санду — наш президент", "Майя Санду и народ", несли флаги Румынии и Европейского союза. Кто-то развернул плакат "Требуем голову Додона", сообщала пресса. Но даже если этот лозунг и не звучал на площади, то летом в телесюжете попытки оппозиции снять президента описывались именно как желание заполучить его голову. Александр Слусарь, один из лидеров партии "Платформа Достоинство и правда", входящей в "проевропейский" блок ACUM, анонсировал очередной митинг. "В четверг, десятого декабря, Конституционный суд утвердит мандат госпожи Санду. После этого люди должны потребовать отставки правительства. Тогда путь к досрочным выборам будет открыт", — уверял политик. В Партии социалистов (ПСРМ), от которой выдвигался Додон, прокомментировали уличную активность оппонентов. Согласились, что с коррупцией бороться надо, но напомнили: лозунги "Долой мафию" выкрикивают те, при чьей власти произошла так называемая афера века — вывод миллиарда долларов за рубеж. "Граждане не понимают, почему Павел Филип, Андриан Канду, Дорин Киртоакэ и другие, захватившие государство в 2010-м, переоделись в так называемых борцов с мафией, — иронизировали в партии. А насчет досрочных выборов — социалисты настаивали на них задолго до того, как это стало мейнстримом.Пусть смотрят в свой огородОчередной политический кризис в Молдавии разразился в связи с президентскими выборами. Во втором туре победила Санду, набрав почти 58 процентов голосов — против 42 у Додона. И гонка, и голосование, и дальнейшие события были полны драматизма. Санду поддержал лидер наднациональной Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск — записал на румынском ролик с прямой агитацией. "На вопрос, кто приведет Молдову к успеху, я немедленно отвечаю: "Майя Санду", — заявил он. Ренато Усатый, в прошлом союзник Додона, перешел на сторону Санду. Вместе с ней и другими политиками он составил открытое письмо в Брюссель — верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и директору Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Ингибьергу Сольруну Гисладоттиру. Впрочем, документ касался не отношений с Евросоюзом, а компетенций молдавского Центризбиркома: ЦИК в те дни решал, сколько избирательных участков открыть за пределами республики и где именно. "Это борьба против мошенничества и того, кто им руководит, — Додона. Мы обязаны остановить процесс и обеспечить представительность голосования граждан", — говорилось в коллективном обращении.Если "проевропейские" политики беспокоились о том, что на результат выборов повлияют граждане, живущие в России и Приднестровье, то Додон обвинял противников в организации массового голосования иммигрантов в западных странах. "Приходит все больше сигналов, что там был транспорт — автобусы, которые привозили людей на участки. Тот, кто кричит о фальсификациях в Приднестровье, пусть посмотрит в свой огород", — высказывался Додон между двумя турами. Он потребовал от Генпрокуратуры привлечь к уголовной ответственности тех, кто помешал жителям непризнанной Приднестровской республики (ПМР) приехать на открытые для них участки на правом берегу Днестра. Действительно, во время второго тура в селе Варница, например, были отмечены столкновения полиции с активистами, которые перекрыли дорогу для приднестровцев. Санду после победы заявила, что из региона надо вывести российских миротворцев, заменив их гражданской миссией с мандатом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Глава ПМР Вадим Красносельский посчитал, что таким образом она отвлекает внимание от реально важных для Кишинева и Тирасполя вопросов.Партия коммунистов (ПКРМ), которую возглавляет бывший президент страны Владимир Воронин, фактически отстранилась от событий. Но от критики не удержалась: "Скандалы и хаос в парламенте, масштабные митинги во время карантина — все это следствие высочайшей безответственности, которую демонстрируют ошарашенному молдавскому обществу оба участника неконституционного соревнования под названием "президентские выборы". Хроническая неустойчивостьСанду — понятный и узнаваемый популист, считает заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин. "Она сейчас "накачивает" себе имя и образ политическим капиталом, в том числе и громкими заявлениями. Однако предпосылок для острого кризиса, который может окончиться Майданом, пока нет. Отсутствуют выгодополучатели", — подчеркивает он. В республике идет переформатирование системы, но политики не говорят ничего нового и убедительного о будущем страны. В этом плане, по мнению эксперта, Молдавия похожа на Украину и даже на Армению: в условиях идейного вакуума выигрывают популисты — такие как Владимир Зеленский и Никол Пашинян. "Додон потерпел поражение еще и потому, что не сумел объяснить, в чем выгода пророссийского курса. Но надо учитывать: республика не представляет особой ценности для ЕС, она давно ассоциирована с Евросоюзом. Бороться не за что, — указывает Костин. — С другой стороны, у России прочные позиции в Молдавии и Приднестровье. Там стоят миротворческие силы с легальным и легитимным статусом, подтвержденным всеми, включая и европейские державы. Поэтому провокации маловероятны — чем заканчиваются нападения на российских миротворцев, все помнят по событиям 2008 года".Глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан отмечает: постоянную политическую и экономическую турбулентность Молдавия переживает еще с 2009-го. "Это хроническая неустойчивость, и сейчас новый виток кризиса. Судя по всему, дело идет к досрочным выборам, где победит тот, кто успеет мобилизовать электорат. Социалисты как раз этим и занимаются, параллельно выполняя за неделю план по принятию популярных законопроектов", — объясняет эксперт.Против "проевропейского" избранного президента играет наследие союзников, добавляет Лизан. Раньше они пытались урезать полномочия Додона. Ситуация поменялась, но если тренд на ограничение прав лидера продолжится, то Санду станет церемониальной фигурой, полагает политолог. Что же касается приднестровского конфликта, то у Тирасполя и Кишинева общие экономические интересы. Война никому не нужна, и Санду сможет ее развязать только под прямым давлением кураторов с Запада.

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584543393.html

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ион кику, игорь додон, владимир воронин, молдавия, кишинев, тирасполь, в мире