https://ria.ru/20201208/misis-1588090460.html

Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений

Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений

Наностержни оксида цинка, подавляющие рост раковых клеток, смогли получить ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T09:00

2020-12-08T09:00

2020-12-08T09:00

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Наностержни оксида цинка, подавляющие рост раковых клеток, смогли получить ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") в составе международной группы исследователей. По словам экспертов, созданные наностержни уникальны, так как получены без участия токсичных веществ с помощью экстракта из листьев тропического растения. Результаты исследования опубликованы в журнале JOM.Ученым удалось получить наностержни для лечения рака легких из ацетата цинка, не используя токсичные вещества, с помощью экстракта из листьев растения Cyrtrandroemia nicobarica, растущего во влажных тропических лесах Андаманских и Никобарских островов в Индии.Специалисты отмечают, что сегодня наностержни оксида цинка (ZnO NR) активно используют в лечении различных заболеваний: с их помощью можно ввести лекарства в больные органы человека и получить изображение пораженных участков организма. Они обладают антибактериальным действием и особенно эффективно подавляют рост раковых клеток, повреждая их клеточную мембрану.Сегодня для получения ZnO NR, по словам ученых, используют трудоемкие методы и дорогостоящее оборудование. Кроме того, в процессе создания участвуют токсичные химические вещества. Поэтому в последнее время активно развивается направление зеленого синтеза с использованием растений, грибков и бактерий.По его словам, растение Cyrtrandroemia nicobarica принадлежит к семейству Gesneriaceae и впервые было обнаружено на Андаманских и Никобарских островах. Его медицинское применение до сих пор не было известно. Однако, как рассказывают исследователи, никобарцы и другие местные племена используют растение для лечения укусов скорпиона, кожной аллергии и заживления ран.Для создания нетоксичных наностержней экстракт листьев Cyrtrandroemia nicobarica смешали с ацетатом цинка. Полученный раствор держали в магнитной мешалке в течение двух часов, а после дали ему отстояться до выпадения прозрачного белого осадка. Осажденный раствор центрифугировали при 6000 оборотах в минуту для получения суспензии, образец которой разбавляли деионизированной водой. Суспензию сушили при 80°C, чтобы получить порошок чистого ZnO NR.По мнению экспертов, исследование подтвердило, что целевое лечение рака легких на основе нанотехнологий возможно с использованием нетоксичных наностержней ZnO, образованных на основе выбранного растительного экстракта.В исследовании принимали участие специалисты Колледжа искусств и наук К. С. Рангасами (Тамилнад, Индия) и Сеульского национального университета науки и технологии (Республика Корея).

https://ria.ru/20200310/1568364069.html

https://ria.ru/20200526/1571987051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, мисис