https://ria.ru/20201208/melanoma-1588150210.html
Мясников рассказал, как снизить риск развития рака кожи
Мясников рассказал, как снизить риск развития рака кожи
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" напомнил простые правила, которые помогут снизить риск возникновения рака кожи. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:01
2020-12-08T10:01
2020-12-08T13:06
меланома
александр мясников (врач)
россия
рак
общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" напомнил простые правила, которые помогут снизить риск возникновения рака кожи. Он пояснил, что меланома — злокачественное образование в пигментных клетках — является самым стремительно распространяющимся видом рака. Во всем мире число заболевших за несколько лет увеличилось на 300 процентов. В России также возросло число людей с меланомой. Основной фактор риска ее развития — долгое ультрафиолетовое излучение, как искусственное, так и естественное. Также в группу риска входят и те, кто часто посещает солярии.Мясников напомнил, что многое зависит от фототипа кожи: если человек быстро обгорает, то он находится в группе риска. Больше всего подвержены ультрафиолетовому облучению люди с белой кожей и светлыми глазами. "Но страдают от меланомы все категории населения", — пояснил он.Немаловажной является и роль наследственности — по словам врача, около десяти процентов всех меланом имеют наследственный характер. Кроме того, Мясников рассказал, что курение, алкоголь, эндометриоз и болезнь Паркинсона также имеют связь с развитием этого заболевания."Я даже читал статью о том, что некоторые средства для повышения потенции могут повышать риск развития меланомы", — подметил он.По словам врача, необходимо пристально следить за родинками — при любом их изменении необходимо срочно обратиться ко врачу. Также Мясников посоветовал обращать внимание на родинки больше шести миллиметров и толщиной в один миллиметр.Ранее специалисты организации Melanoma UK рекомендовали использовать метод ABCDE для определение меланомы. A означает "асимметрия", B — "края" (от английского border. — Прим. ред.). C означает "цвет" ( от английского color. — Прим. ред.), а D — "диаметр". Буква E обозначает эволюцию очага.
https://radiosputnik.ria.ru/20200926/manikyur-rak-1577812361.html
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меланома, александр мясников (врач), россия, рак, общество
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия
" напомнил простые правила, которые помогут снизить риск возникновения рака кожи
.
Он пояснил, что меланома
— злокачественное образование в пигментных клетках — является самым стремительно распространяющимся видом рака. Во всем мире число заболевших за несколько лет увеличилось на 300 процентов. В России также возросло число людей с меланомой. Основной фактор риска ее развития — долгое ультрафиолетовое излучение, как искусственное, так и естественное. Также в группу риска входят и те, кто часто посещает солярии.
Мясников напомнил, что многое зависит от фототипа кожи: если человек быстро обгорает, то он находится в группе риска. Больше всего подвержены ультрафиолетовому облучению люди с белой кожей и светлыми глазами.
"Но страдают от меланомы все категории населения", — пояснил он.
Немаловажной является и роль наследственности — по словам врача, около десяти процентов всех меланом имеют наследственный характер. Кроме того, Мясников рассказал, что курение, алкоголь, эндометриоз и болезнь Паркинсона также имеют связь с развитием этого заболевания.
"Я даже читал статью о том, что некоторые средства для повышения потенции могут повышать риск развития меланомы", — подметил он.
По словам врача, необходимо пристально следить за родинками — при любом их изменении необходимо срочно обратиться ко врачу. Также Мясников посоветовал обращать внимание на родинки больше шести миллиметров и толщиной в один миллиметр.
"А также любые изменения окраски и структуры поверхности родинок: ассиметричность, неровные края, кровотечение, гиперчувствительность", — отметил он.
Ранее специалисты организации Melanoma UK рекомендовали использовать метод ABCDE для определение меланомы. A означает "асимметрия", B — "края" (от английского border. — Прим. ред.). C означает "цвет" ( от английского color. — Прим. ред.), а D — "диаметр". Буква E обозначает эволюцию очага.