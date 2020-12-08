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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/medvedchuk-1588281010.html
В планах Путина нет встречи с Медведчуком
В планах Путина нет встречи с Медведчуком
У президента России Владимира Путина нет в планах встречи с главой политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:48
2020-12-08T18:56
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
россия
виктор медведчук
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. У президента России Владимира Путина нет в планах встречи с главой политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости."Нет. Встреча не запланирована", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Путин в ближайшее время встретиться с украинским политиком.Медведчук во вторник посетил центр Гамалеи в Москве, который производит российскую вакцину "Спутник V", и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.Ранее Путин встречался с Медведчуком. В ходе этой встречи они обсуждали возможность поставки российской вакцины на Украину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, россия, виктор медведчук, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире

В планах Путина нет встречи с Медведчуком

18:48 08.12.2020 (обновлено: 18:56 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020"
Президент РФ В. Путин встретился с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России - 2020 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. У президента России Владимира Путина нет в планах встречи с главой политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости.
"Нет. Встреча не запланирована", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Путин в ближайшее время встретиться с украинским политиком.
Медведчук во вторник посетил центр Гамалеи в Москве, который производит российскую вакцину "Спутник V", и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.
Ранее Путин встречался с Медведчуком. В ходе этой встречи они обсуждали возможность поставки российской вакцины на Украину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Медведчук призвал радикально изменить экономический курс Украины
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияВиктор МедведчукДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
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