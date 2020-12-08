https://ria.ru/20201208/medvedchuk-1588281010.html
В планах Путина нет встречи с Медведчуком
В планах Путина нет встречи с Медведчуком
У президента России Владимира Путина нет в планах встречи с главой политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:48
2020-12-08T18:48
2020-12-08T18:56
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. У президента России Владимира Путина нет в планах встречи с главой политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости."Нет. Встреча не запланирована", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Путин в ближайшее время встретиться с украинским политиком.Медведчук во вторник посетил центр Гамалеи в Москве, который производит российскую вакцину "Спутник V", и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.Ранее Путин встречался с Медведчуком. В ходе этой встречи они обсуждали возможность поставки российской вакцины на Украину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/ekonomika-1583374265.html
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