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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201208/mediki-1588199923.html
Губернатор Калужской области наградил медиков, борющихся с COVID-19
Губернатор Калужской области наградил медиков, борющихся с COVID-19
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил региональные медали "За медицинскую доблесть" 24 медицинским работникам, которые трудятся в "красной зоне",... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:27
2020-12-08T13:27
калужская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владислав шапша
коронавирусы
здоровье - общество
калужская область
общество
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КАЛУГА, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил региональные медали "За медицинскую доблесть" 24 медицинским работникам, которые трудятся в "красной зоне", сообщило областное правительство.Калужская область стала первым российским регионом, учредившим награды для поощрения медиков, работающих с COVID-19. Медали "За медицинскую доблесть" предназначены для медицинских работников, проявивших мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. В регионе уже награждены более 50 медиков.Во вторник состоялась очередная церемония награждения."В числе 24 награжденных - руководители крупных областных и районных лечебно-профилактических учреждений, врачи и фельдшеры скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, хирурги, пульмонологи, рентгенологи, сотрудники лабораторий, медсёстры", - говорится в сообщении.Шапша выразил признательность всем медицинским работникам региона, которые в сложной эпидемиологической обстановке демонстрируют высокий профессионализм."Знаю, какой ценой достаётся вам ваша работа. Люди сегодня очень надеются на помощь, ждут её, переживают. Надо просто им помогать. Это ваша профессия, ваш выбор, ваш долг и гражданская, человеческая позиция… Будьте здоровы, берегите себя и своих близких", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.В своем Telegram-канале губернатор отметил, что медали – это "лишь малая доля признательности и благодарности медицинским работникам за их самоотверженный труд"."Люди сейчас как никогда нуждаются в помощи медиков, надеются на них. Но и не будем забывать, что врачи – тоже люди, и они очень нуждаются в нашей поддержке и добром слове", - написал Шапша.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587550937.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владислав шапша, коронавирусы, здоровье - общество, калужская область, общество

Губернатор Калужской области наградил медиков, борющихся с COVID-19

13:27 08.12.2020
 
© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил региональные медали "За медицинскую доблесть" 24 медицинским работникам, которые трудятся в "красной зоне", сообщило областное правительство.
Калужская область стала первым российским регионом, учредившим награды для поощрения медиков, работающих с COVID-19. Медали "За медицинскую доблесть" предназначены для медицинских работников, проявивших мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. В регионе уже награждены более 50 медиков.
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 17:37Калужская область
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Во вторник состоялась очередная церемония награждения.
"В числе 24 награжденных - руководители крупных областных и районных лечебно-профилактических учреждений, врачи и фельдшеры скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, хирурги, пульмонологи, рентгенологи, сотрудники лабораторий, медсёстры", - говорится в сообщении.
Шапша выразил признательность всем медицинским работникам региона, которые в сложной эпидемиологической обстановке демонстрируют высокий профессионализм.
"Знаю, какой ценой достаётся вам ваша работа. Люди сегодня очень надеются на помощь, ждут её, переживают. Надо просто им помогать. Это ваша профессия, ваш выбор, ваш долг и гражданская, человеческая позиция… Будьте здоровы, берегите себя и своих близких", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
Калуга - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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В своем Telegram-канале губернатор отметил, что медали – это "лишь малая доля признательности и благодарности медицинским работникам за их самоотверженный труд".
"Люди сейчас как никогда нуждаются в помощи медиков, надеются на них. Но и не будем забывать, что врачи – тоже люди, и они очень нуждаются в нашей поддержке и добром слове", - написал Шапша.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Калужская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владислав ШапшаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалужская областьОбщество
 
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