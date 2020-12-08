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В России суррогатное материнство могут приравнять к игорному бизнесу
В России суррогатное материнство могут приравнять к игорному бизнесу
Суррогатное материнство следует включить в перечень социально негативных видов деятельности, как игровой бизнес и производство алкоголя, в развитии которых... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:53
2020-12-08T12:53
2020-12-08T12:53
госдума рф
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Суррогатное материнство следует включить в перечень социально негативных видов деятельности, как игровой бизнес и производство алкоголя, в развитии которых государство не участвует, но жестко их регулирует, заявил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.В Общественной палате РФ проходят слушания по обсуждению проблем суррогатного материнства и механизмов регулирования репродуктивного туризма.Суррогатное материнство должно сохраниться, но оно должно жестко регулироваться государством, отметил депутат. По его словам, жесткость в этом смысле "абсолютно оправдана".Он также предложил законодательно закрепить положение о том, что право на применение технологий суррогатного материнства имеют право граждане РФ, "состоящие в зарегистрированном браке и давшие обоюдно информированное согласие на медицинское вмешательство".
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госдума рф, общество
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Суррогатное материнство следует включить в перечень социально негативных видов деятельности, как игровой бизнес и производство алкоголя, в развитии которых государство не участвует, но жестко их регулирует, заявил член комитета Госдумы
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.
В Общественной палате РФ проходят слушания по обсуждению проблем суррогатного материнства и механизмов регулирования репродуктивного туризма.
"Есть такое понятие - социально негативные виды деятельности, в которых государство не участвует, но жестко регулирует. К ним относятся производство и реализация табачных изделий, алкоголя, а также игровой бизнес. Я считаю, что вполне можно было добавить суррогатное материнство", - сказал Земцов в ходе общественных слушаний.
Суррогатное материнство должно сохраниться, но оно должно жестко регулироваться государством, отметил депутат. По его словам, жесткость в этом смысле "абсолютно оправдана".
Он также предложил законодательно закрепить положение о том, что право на применение технологий суррогатного материнства имеют право граждане РФ, "состоящие в зарегистрированном браке и давшие обоюдно информированное согласие на медицинское вмешательство".