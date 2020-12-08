https://ria.ru/20201208/materinstvo-1588190914.html

В России суррогатное материнство могут приравнять к игорному бизнесу

В России суррогатное материнство могут приравнять к игорному бизнесу

Суррогатное материнство следует включить в перечень социально негативных видов деятельности, как игровой бизнес и производство алкоголя, в развитии которых... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:53

2020-12-08T12:53

2020-12-08T12:53

госдума рф

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Суррогатное материнство следует включить в перечень социально негативных видов деятельности, как игровой бизнес и производство алкоголя, в развитии которых государство не участвует, но жестко их регулирует, заявил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.В Общественной палате РФ проходят слушания по обсуждению проблем суррогатного материнства и механизмов регулирования репродуктивного туризма.Суррогатное материнство должно сохраниться, но оно должно жестко регулироваться государством, отметил депутат. По его словам, жесткость в этом смысле "абсолютно оправдана".Он также предложил законодательно закрепить положение о том, что право на применение технологий суррогатного материнства имеют право граждане РФ, "состоящие в зарегистрированном браке и давшие обоюдно информированное согласие на медицинское вмешательство".

https://ria.ru/20200924/surrogatnoe-1577693289.html

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госдума рф, общество