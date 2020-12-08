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https://ria.ru/20201208/maski-1588298281.html
Внутренняя Монголия отправила в Бурятию маски и защитные костюмы
Внутренняя Монголия отправила в Бурятию маски и защитные костюмы
Китайский автономный район Внутренняя Монголия направил средства индивидуальной защиты медицинским организациям Бурятии общей стоимостью 222 тысяч юаней. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:49
2020-12-08T20:49
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китай
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МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский автономный район Внутренняя Монголия направил средства индивидуальной защиты медицинским организациям Бурятии общей стоимостью 222 тысяч юаней. В регион поступило 25 тысяч одноразовых медицинских масок и тысяча защитных костюмов.Груз принял Территориальный центр медицины катастроф Бурятии. Со склада в селе Вознесеновка средства индивидуальной защиты доставлены в медицинские учреждения.
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россия, республика бурятия, внутренняя монголия, китай

Внутренняя Монголия отправила в Бурятию маски и защитные костюмы

20:49 08.12.2020
 
© Depositphotos / alendelongТриумфальная арка "Царские ворота" в Улан-Удэ
Триумфальная арка Царские ворота в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Depositphotos / alendelong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский автономный район Внутренняя Монголия направил средства индивидуальной защиты медицинским организациям Бурятии общей стоимостью 222 тысяч юаней.
В регион поступило 25 тысяч одноразовых медицинских масок и тысяча защитных костюмов.
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6 декабря, 16:10Россия-Китай: Главное
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Груз принял Территориальный центр медицины катастроф Бурятии. Со склада в селе Вознесеновка средства индивидуальной защиты доставлены в медицинские учреждения.
 
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