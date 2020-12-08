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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201208/marsh-1588240314.html
В Минске задержали более 10 человек на "марше пенсионеров"
В Минске задержали более 10 человек на "марше пенсионеров"
Более десяти человек задержаны в понедельник за нарушение законодательства о массовых мероприятиях на несанкционированном "марше пенсионеров", сообщила во... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:11
2020-12-08T16:11
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Более десяти человек задержаны в понедельник за нарушение законодательства о массовых мероприятиях на несанкционированном "марше пенсионеров", сообщила во вторник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.Ранее в понедельник оппозиционные Telegram-каналы призвали противников белорусской власти выйти на очередную акцию протеста – "марш пенсионеров". Сбор был намечен на площади Якуба Коласа, откуда должно было начаться шествие по проспекту Независимости, однако силовики заблокировали дорогу десяткам протестующих, были проведены точечные задержания. В результате, по сообщениям очевидцев, небольшая группа участков марша все же дошла до железнодорожного вокзала."Седьмого декабря с 12.00 до 14.30 (совпадает с мск) в некоторых районах столицы собрались небольшие группы граждан, представляющие собой так называемый "марш пенсионеров", участники обозначили себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы… За нарушение законодательства о массовых мероприятиях вчера на территории Минска задержаны более десяти граждан, некоторые из них были отпущены", - говорится в сообщении пресс-службы.По ее данным, в отношении других задержанных начат административный процесс по статье "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", при этом отдельные граждане привлечены к административной ответственности за неповиновение сотрудникам органов внутренних дел."Милиция в очередной раз предупреждает граждан о недопустимости нарушений действующего законодательства о массовых мероприятиях, совершаемых преступлениях и правонарушениях. Будьте благоразумными и не реагируйте на призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, размещенных в различных интернет-источниках и мессенджерах", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201207/lukashenko-1588037996.html
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минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали более 10 человек на "марше пенсионеров"

16:11 08.12.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Более десяти человек задержаны в понедельник за нарушение законодательства о массовых мероприятиях на несанкционированном "марше пенсионеров", сообщила во вторник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Ранее в понедельник оппозиционные Telegram-каналы призвали противников белорусской власти выйти на очередную акцию протеста – "марш пенсионеров". Сбор был намечен на площади Якуба Коласа, откуда должно было начаться шествие по проспекту Независимости, однако силовики заблокировали дорогу десяткам протестующих, были проведены точечные задержания. В результате, по сообщениям очевидцев, небольшая группа участков марша все же дошла до железнодорожного вокзала.
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"Седьмого декабря с 12.00 до 14.30 (совпадает с мск) в некоторых районах столицы собрались небольшие группы граждан, представляющие собой так называемый "марш пенсионеров", участники обозначили себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы… За нарушение законодательства о массовых мероприятиях вчера на территории Минска задержаны более десяти граждан, некоторые из них были отпущены", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, в отношении других задержанных начат административный процесс по статье "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", при этом отдельные граждане привлечены к административной ответственности за неповиновение сотрудникам органов внутренних дел.
"Милиция в очередной раз предупреждает граждан о недопустимости нарушений действующего законодательства о массовых мероприятиях, совершаемых преступлениях и правонарушениях. Будьте благоразумными и не реагируйте на призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, размещенных в различных интернет-источниках и мессенджерах", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.
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