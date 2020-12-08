https://ria.ru/20201208/maduro-1588132484.html

Мадуро рассказал о планах посетить Россию и встретиться с Путиным

Мадуро рассказал о планах посетить Россию и встретиться с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро надеется, что посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным в следующем году. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T04:09

2020-12-08T04:09

2020-12-08T06:21

владимир путин

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россия

николас мадуро

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 дек – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро надеется, что посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным в следующем году.Об этом лидер страны заявил на встрече с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах. Трансляция разговора доступна в Twitter.Он также выразил уверенность, что члены новой Национальной ассамблеи также вскоре посетят Москву.Выборы в парламент Венесуэлы прошли в воскресенье. В них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 политических сил, включая движение оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. Ряд стран Запада, в том числе США и государства ЕС, заявили о непризнании парламентских выборов.По словам Мадуро, из 277 депутатских кресел почти 250 получают его сторонники.

https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584760263.html

москва

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венесуэла

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владимир путин, москва, россия, николас мадуро, венесуэла, в мире