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Мадуро рассказал о планах посетить Россию и встретиться с Путиным
Мадуро рассказал о планах посетить Россию и встретиться с Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро надеется, что посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным в следующем году. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T04:09
2020-12-08T06:21
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венесуэла
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 дек – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро надеется, что посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным в следующем году.Об этом лидер страны заявил на встрече с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах. Трансляция разговора доступна в Twitter.Он также выразил уверенность, что члены новой Национальной ассамблеи также вскоре посетят Москву.Выборы в парламент Венесуэлы прошли в воскресенье. В них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 политических сил, включая движение оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. Ряд стран Запада, в том числе США и государства ЕС, заявили о непризнании парламентских выборов.По словам Мадуро, из 277 депутатских кресел почти 250 получают его сторонники.
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владимир путин, москва, россия, николас мадуро, венесуэла, в мире

Мадуро рассказал о планах посетить Россию и встретиться с Путиным

04:09 08.12.2020 (обновлено: 06:21 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 дек – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро надеется, что посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным в следующем году.
Об этом лидер страны заявил на встрече с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах. Трансляция разговора доступна в Twitter.

"Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина", — сказал Мадуро.

Он также выразил уверенность, что члены новой Национальной ассамблеи также вскоре посетят Москву.
Выборы в парламент Венесуэлы прошли в воскресенье. В них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 политических сил, включая движение оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. Ряд стран Запада, в том числе США и государства ЕС, заявили о непризнании парламентских выборов.
По словам Мадуро, из 277 депутатских кресел почти 250 получают его сторонники.
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