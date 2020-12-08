https://ria.ru/20201208/lukashenko-1588175460.html

Лукашенко предложил изменить статус Всебелорусского народного собрания

Лукашенко предложил изменить статус Всебелорусского народного собрания

Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:58

2020-12-08T11:58

2020-12-08T15:48

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, сообщил Sputnik Беларусь.По словам Лукашенко, неправильно "растворять" полномочия главы государства между парламентом, правительством, министрами и губернаторами, поскольку получится "полный бардак", как в середине 1990-х."Нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут", — отметил он.Повестку народного собрания окончательно сформируют после рождественских праздников, добавил Лукашенко. При этом функции его делегатов расширят: перед ними будут отчитываться чиновники. Президент также предложил избирать делегатов на пятилетний срок.Ранее Лукашенко описал схему распределения полномочий в Белоруссии, которую он считает справедливой. По его мнению, суть в том, чтобы "правительство вносило, парламент согласовал", а когда речь идет о законе, то президент должен подписывать или отклонять, "если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием". Как подчеркивал глава республики, на ближайшие пять лет основные принципы функционирования государства установит "съезд народа". До этого он отмечал, что предложения по возможным поправкам в Конституцию также стоит обсудить на Всебелорусском народном собрании, которое предварительно запланировано на январь-февраль 2021 года.

https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586633734.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире