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Вице-мэр Екатеринбурга оказалась 63-й в очереди на горячей линии по COVID
Вице-мэр Екатеринбурга оказалась 63-й в очереди на горячей линии по COVID
Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева оказалась 63-й в очереди, позвонив на горячую линию по номеру 122 для больных коронавирусом, сообщили РИА Новости во... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:58
2020-12-08T12:58
2020-12-08T12:59
распространение нового коронавируса
свердловская область
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общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева оказалась 63-й в очереди, позвонив на горячую линию по номеру 122 для больных коронавирусом, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе мэрии.Ранее оперативный штаб Свердловской области по профилактике коронавируса сообщал, что единый бесплатный круглосуточный номер 122 поможет жителям региона получить консультацию по получению медицинской помощи, вызвать врача на дом или сообщить о трудностях при обращении в медучреждения."Она каждый день дозванивается, чтобы посмотреть, какая ситуация. Надо понимать, что это областная линия. Она была 63-й в очереди, это примерно 15 минут ожидания. Можно сказать, что очередь двигается. Это значит, что вызов в любом случае примут и передадут в поликлинику. Эта линия передает не в онлайн-режиме сведения. Это делают дважды в сутки. Это значит, что они информацию получили, после обработки передали ее в больницу. Соответственно, потом уже врач должен приехать. Это не скорая помощь. Это дает гарантию, что вызов будет обработан, нигде не потеряется", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что линия работает всего около недели."Мы видим улучшения в регистрации вызовов. Конечно, система будет модернизироваться, улучшаться. Время ожидания будет сокращаться. Вы понимаете, что ситуация сейчас сложная, система здравоохранения работает на пиковых нагрузках. Эта линия введена для того, чтобы снизить время ожидания, количество жалоб", - подчеркнули в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свердловская область, екатеринбург, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина.
Вице-мэр Екатеринбурга
Екатерина Сибирцева оказалась 63-й в очереди, позвонив на горячую линию по номеру 122 для больных коронавирусом, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе мэрии.
Ранее оперативный штаб Свердловской области
по профилактике коронавируса сообщал, что единый бесплатный круглосуточный номер 122 поможет жителям региона получить консультацию по получению медицинской помощи, вызвать врача на дом или сообщить о трудностях при обращении в медучреждения.
"Она каждый день дозванивается, чтобы посмотреть, какая ситуация. Надо понимать, что это областная линия. Она была 63-й в очереди, это примерно 15 минут ожидания. Можно сказать, что очередь двигается. Это значит, что вызов в любом случае примут и передадут в поликлинику. Эта линия передает не в онлайн-режиме сведения. Это делают дважды в сутки. Это значит, что они информацию получили, после обработки передали ее в больницу. Соответственно, потом уже врач должен приехать. Это не скорая помощь. Это дает гарантию, что вызов будет обработан, нигде не потеряется", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что линия работает всего около недели.
"Мы видим улучшения в регистрации вызовов. Конечно, система будет модернизироваться, улучшаться. Время ожидания будет сокращаться. Вы понимаете, что ситуация сейчас сложная, система здравоохранения работает на пиковых нагрузках. Эта линия введена для того, чтобы снизить время ожидания, количество жалоб", - подчеркнули в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.