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https://ria.ru/20201208/lavrov-1588197188.html
Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений с Германией
Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений с Германией
В отношениях Москвы и Берлина накопилось немало проблем, поэтому они требуют перезагрузки, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с делегацией... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:17
2020-12-08T14:26
москва
берлин (город)
россия
сергей лавров
германия
в мире
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В отношениях Москвы и Берлина накопилось немало проблем, поэтому они требуют перезагрузки, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с делегацией партии "Альтернатива для Германии" в российской столице.Лавров отметил, что приезд немецких политиков в Москву станет хорошей возможностью продолжать диалог и искать дополнительные точки соприкосновения, хотя Берлин и пытался помешать этой поездке, устраивая "препоны и создавая протокольные сложности"."Особенно нас удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия. &lt;...&gt; Мы, со своей стороны, никогда не только не протестуем, но и не препятствуем контактам между официальными представителями германских властей и российской оппозиции, причем официальные лица Берлина предпочитают встречаться из числа оппозиционеров не с представителями парламентских партий, а с несистемными деятелями", — напомнил он.Ранее Лавров заявлял, что Германия усилила курс на сдерживание России, а обвинения, ультиматумы и угрозы, по его мнению, стали для Берлина обыденностью. Министр также называл неприемлемым и не соответствующим международным обязательствам поведение ФРГ в ситуации с Алексеем Навальным.Инцидент с Навальным и антироссийские санкцииУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. После посадки создателя ФБК госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Российские медики выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня Навального по требованию родственников перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite.Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва запросила более детальную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.При этом известно, что германская разведка BND с 1990-х имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.О том, что состояние Навального улучшилось, стало известно в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа основателя ФБК выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.Хотя ОЗХО заявляла, что вещества, найденные в организме пациента, по характеристикам аналогичны "Новичку", но не значатся в списках запрещенных препаратов, Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. В начале ноября Россия объявила об ответных мерах.
https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578394709.html
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html
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москва, берлин (город), россия, сергей лавров, германия, в мире

Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений с Германией

13:17 08.12.2020 (обновлено: 14:26 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В отношениях Москвы и Берлина накопилось немало проблем, поэтому они требуют перезагрузки, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с делегацией партии "Альтернатива для Германии" в российской столице.

"У нас с Германией много вопросов, по которым мы занимаем разные позиции, порой противоположные позиции, но в современном мире это естественная вещь, и ситуация, прежде всего нарастание трансграничных угроз, которые являются общими для всего человечества, требует как раз диалога, поиска баланса интересов, а не нагнетания конфронтации, не попыток воспрепятствовать диалогу", — сказал глава ведомства.

Лавров отметил, что приезд немецких политиков в Москву станет хорошей возможностью продолжать диалог и искать дополнительные точки соприкосновения, хотя Берлин и пытался помешать этой поездке, устраивая "препоны и создавая протокольные сложности".
"Особенно нас удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия. <...> Мы, со своей стороны, никогда не только не протестуем, но и не препятствуем контактам между официальными представителями германских властей и российской оппозиции, причем официальные лица Берлина предпочитают встречаться из числа оппозиционеров не с представителями парламентских партий, а с несистемными деятелями", — напомнил он.
Ранее Лавров заявлял, что Германия усилила курс на сдерживание России, а обвинения, ультиматумы и угрозы, по его мнению, стали для Берлина обыденностью. Министр также называл неприемлемым и не соответствующим международным обязательствам поведение ФРГ в ситуации с Алексеем Навальным.
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Инцидент с Навальным и антироссийские санкции

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. После посадки создателя ФБК госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Российские медики выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Спустя два дня Навального по требованию родственников перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite.
Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва запросила более детальную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.
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При этом известно, что германская разведка BND с 1990-х имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
О том, что состояние Навального улучшилось, стало известно в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа основателя ФБК выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.
Хотя ОЗХО заявляла, что вещества, найденные в организме пациента, по характеристикам аналогичны "Новичку", но не значатся в списках запрещенных препаратов, Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. В начале ноября Россия объявила об ответных мерах.
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