https://ria.ru/20201208/lavrov-1588195941.html

Лавров заявил о росте числа проблем в отношениях с Германией

Лавров заявил о росте числа проблем в отношениях с Германией

В отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:13

2020-12-08T13:13

2020-12-08T13:22

александер гауланд

мария захарова

госдума рф

россия

сергей лавров

москва

германия

берлин (город)

политика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Москву удивили попытки Берлина препятствовать визиту в Россию делегации "Альтернативы для Германии", продолжил Сергей Лавров на встрече с немецкими политиками."У нас, признаюсь честно, вызвали немалое удивление попытки официального Берлина противодейстовать вашей поездке. Попытки устраивать препоны, создавать технические, протокольные сложности. Особенно удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия", - заявил Лавров на встрече с членами бундестага.На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что глава ведомства Лавров 8 декабря в Москве встретится с делегацией немецкой партии "Альтернатива для Германии". Делегация прибывает в Москву по приглашению ГД. Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд не смог вылететь с визитом в Москву по состоянию здоровья, его заменит сопредседатель партии Тино Крупалла, заявили РИА Новости два источника в партийных кругах.

https://ria.ru/20201208/germaniya-1588085785.html

россия

москва

германия

берлин (город)

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александер гауланд, мария захарова, госдума рф, россия, сергей лавров, москва, германия, берлин (город), политика