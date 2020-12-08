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Лавров заявил о росте числа проблем в отношениях с Германией
Лавров заявил о росте числа проблем в отношениях с Германией
В отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:13
2020-12-08T13:22
александер гауланд
мария захарова
госдума рф
россия
сергей лавров
москва
германия
берлин (город)
политика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Москву удивили попытки Берлина препятствовать визиту в Россию делегации "Альтернативы для Германии", продолжил Сергей Лавров на встрече с немецкими политиками."У нас, признаюсь честно, вызвали немалое удивление попытки официального Берлина противодейстовать вашей поездке. Попытки устраивать препоны, создавать технические, протокольные сложности. Особенно удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия", - заявил Лавров на встрече с членами бундестага.На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что глава ведомства Лавров 8 декабря в Москве встретится с делегацией немецкой партии "Альтернатива для Германии". Делегация прибывает в Москву по приглашению ГД. Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд не смог вылететь с визитом в Москву по состоянию здоровья, его заменит сопредседатель партии Тино Крупалла, заявили РИА Новости два источника в партийных кругах.
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россия
москва
германия
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александер гауланд, мария захарова, госдума рф, россия, сергей лавров, москва, германия, берлин (город), политика

Лавров заявил о росте числа проблем в отношениях с Германией

13:13 08.12.2020 (обновлено: 13:22 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться, и в этом смысле диалог по всем линиям - межправительственной, межпарламентской, межобщественной - обретает особое значение на данном этапе", - сказал Лавров в ходе встречи с делегацией партии "Альтернатива для Германии" в Москве.

Москву удивили попытки Берлина препятствовать визиту в Россию делегации "Альтернативы для Германии", продолжил Сергей Лавров на встрече с немецкими политиками.
"У нас, признаюсь честно, вызвали немалое удивление попытки официального Берлина противодейстовать вашей поездке. Попытки устраивать препоны, создавать технические, протокольные сложности. Особенно удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия", - заявил Лавров на встрече с членами бундестага.
На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что глава ведомства Лавров 8 декабря в Москве встретится с делегацией немецкой партии "Альтернатива для Германии". Делегация прибывает в Москву по приглашению ГД. Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд не смог вылететь с визитом в Москву по состоянию здоровья, его заменит сопредседатель партии Тино Крупалла, заявили РИА Новости два источника в партийных кругах.
Сторонники партии Альтернатива для Германии в Эрфурте - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Александер ГауландМария ЗахароваГосдума РФРоссияСергей ЛавровМоскваГерманияБерлин (город)Политика
 
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