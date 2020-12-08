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https://ria.ru/20201208/kurorty-1588161263.html
Названы самые популярные курорты Сибири
Названы самые популярные курорты Сибири
В 2020 году значительно выросла популярность курортов Сибирского федерального округа, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:27
2020-12-08T13:27
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В 2020 году значительно выросла популярность курортов Сибирского федерального округа, сообщает Tvil.ru. По словам экспертов, там все условия способствуют увеличению потока туристов: летом температура воздуха доходит до 30 градусов, а зимой есть, где покататься на горных лыжах и на сноуборде. В число самых популярных курортов Сибири вошли Шерегеш (Кемеровская область), Байкальск (Иркутская область), Яровое (Алтайский край), Чемал (Республика Алтай), Листвянка (Иркутская область), Манжерок (Республика Алтай) и Белокуриха (Алтайский край).Востребованность этих направлений выросла на 30-100 процентов по сравнению с прошлым годом, а размещение там за сутки обойдется в среднем в 3500 тысяч рублей. В основном туристы живут в гостевых домах и на турбазах.
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куда поехать, курорт, туризм, туристы, новости - туризм, листвянка, алтайский край, байкальск

Названы самые популярные курорты Сибири

13:27 08.12.2020
 
© РИА Новости / Чернов / Перейти в фотобанкКурорт Белокуриха
Курорт Белокуриха - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Чернов
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В 2020 году значительно выросла популярность курортов Сибирского федерального округа, сообщает Tvil.ru.
По словам экспертов, там все условия способствуют увеличению потока туристов: летом температура воздуха доходит до 30 градусов, а зимой есть, где покататься на горных лыжах и на сноуборде.
В число самых популярных курортов Сибири вошли Шерегеш (Кемеровская область), Байкальск (Иркутская область), Яровое (Алтайский край), Чемал (Республика Алтай), Листвянка (Иркутская область), Манжерок (Республика Алтай) и Белокуриха (Алтайский край).
Востребованность этих направлений выросла на 30-100 процентов по сравнению с прошлым годом, а размещение там за сутки обойдется в среднем в 3500 тысяч рублей. В основном туристы живут в гостевых домах и на турбазах.
Открытие горнолыжного сезона на курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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Туризмкуда поехатьКурортТуризмтуристыНовости - ТуризмЛиствянкаАлтайский крайБайкальск
 
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