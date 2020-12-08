https://ria.ru/20201208/kurorty-1588156621.html

Эксперты рассказали, сколько стоит перелет до горнолыжных курортов России

Эксперты рассказали, сколько стоит перелет до горнолыжных курортов России

Эксперты выяснили, сколько стоит проезд до самых востребованных горнолыжных курортов, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:00

2020-12-08T11:00

2020-12-08T11:00

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, сколько стоит проезд до самых востребованных горнолыжных курортов, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов на период с 21 декабря по 31 января в города, ближайшие к популярным склонам. Выяснилось, что дешевле всего обойдется дорога до курортов Южного Урала — "Белорецка", "Абзаково", "Завьялихи", "Аджигардака" и "Озера Банное". Так, авиабилет до Уфы и обратно будет стоить в среднем 5,3 тысячи рублей. Можно лететь и в Магнитогорск, только выйдет это намного дороже — от 13,6 тысяч рублей.На втором месте по доступности оказались курорты Пермского края "Губаха" и "Жебреи". Дорога в оба конца обходится в среднем 5,8 тысячи рублей. Третью строчку в списке занимает "Хвалынский" в Саратовской области, расположенный в 230 километрах от города. Долететь до Саратова можно за 6,2 тысячи рублей.Курорты Красной Поляны – на четвертом месте: авиабилет до Сочи стоит в среднем 6,8 тысячи рублей. Также в эту сумму обойдется перелет в Санкт-Петербург, в 54 километрах от которого расположен курорт "Игора". На пятом месте склоны Хибин — "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр". Выгоднее всего добираться до них из Мурманска, за билет в который отдыхающие платят в среднем 8,3 тысячи рублей. Чтобы покататься на лыжах или сноуборде в горах Кавказа — на "Домбае", "Архызе", "Чегете" или "Эльбрусе", нужно потратить на дорогу в среднем 8,7 тысячи рублей. Столько стоит билет до Нальчика. До курортов можно добраться и из Минеральных Вод, но цена перелета поднимается до 10,3 тысячи рублей.Столько же денег туристы отдают за перелет в Новосибирск, когда хотят покататься на склонах "Шерегеша". До Новокузнецка можно долететь за 13,4 тысячи рублей, а до Кемерово — за 14,2 тысячи рублей.Немного дороже обойдется отдых в "Белокурихе", до которой можно добраться из Новосибирска или Барнаула (стоимость авиабилета 16,8 тысячи рублей).До курорта "Горный воздух", расположенного рядом с Южно-Сахалинском, лететь довольно дорого — в среднем потратить придется 17,8 тысячи рублей. А самыми труднодоступными остаются горнолыжные склоны Камчатки. Дорога в Петропавловск-Камчатский и обратно стоит в среднем 21 тысячу рублей.

https://ria.ru/20201201/kurorty-1587119087.html

https://ria.ru/20201203/kurorty-1587457475.html

https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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