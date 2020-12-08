Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201208/kurorty-1588156621.html
Эксперты рассказали, сколько стоит перелет до горнолыжных курортов России
Эксперты рассказали, сколько стоит перелет до горнолыжных курортов России
Эксперты выяснили, сколько стоит проезд до самых востребованных горнолыжных курортов, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:00
2020-12-08T11:00
куда можно лететь
куда поехать
курорт
цены
туристы
авиабилеты
пермский край
туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156262/21/1562622110_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_49aca29b4687fe4d3485e2e3d99c235b.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, сколько стоит проезд до самых востребованных горнолыжных курортов, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов на период с 21 декабря по 31 января в города, ближайшие к популярным склонам. Выяснилось, что дешевле всего обойдется дорога до курортов Южного Урала — "Белорецка", "Абзаково", "Завьялихи", "Аджигардака" и "Озера Банное". Так, авиабилет до Уфы и обратно будет стоить в среднем 5,3 тысячи рублей. Можно лететь и в Магнитогорск, только выйдет это намного дороже — от 13,6 тысяч рублей.На втором месте по доступности оказались курорты Пермского края "Губаха" и "Жебреи". Дорога в оба конца обходится в среднем 5,8 тысячи рублей. Третью строчку в списке занимает "Хвалынский" в Саратовской области, расположенный в 230 километрах от города. Долететь до Саратова можно за 6,2 тысячи рублей.Курорты Красной Поляны – на четвертом месте: авиабилет до Сочи стоит в среднем 6,8 тысячи рублей. Также в эту сумму обойдется перелет в Санкт-Петербург, в 54 километрах от которого расположен курорт "Игора". На пятом месте склоны Хибин — "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр". Выгоднее всего добираться до них из Мурманска, за билет в который отдыхающие платят в среднем 8,3 тысячи рублей. Чтобы покататься на лыжах или сноуборде в горах Кавказа — на "Домбае", "Архызе", "Чегете" или "Эльбрусе", нужно потратить на дорогу в среднем 8,7 тысячи рублей. Столько стоит билет до Нальчика. До курортов можно добраться и из Минеральных Вод, но цена перелета поднимается до 10,3 тысячи рублей.Столько же денег туристы отдают за перелет в Новосибирск, когда хотят покататься на склонах "Шерегеша". До Новокузнецка можно долететь за 13,4 тысячи рублей, а до Кемерово — за 14,2 тысячи рублей.Немного дороже обойдется отдых в "Белокурихе", до которой можно добраться из Новосибирска или Барнаула (стоимость авиабилета 16,8 тысячи рублей).До курорта "Горный воздух", расположенного рядом с Южно-Сахалинском, лететь довольно дорого — в среднем потратить придется 17,8 тысячи рублей. А самыми труднодоступными остаются горнолыжные склоны Камчатки. Дорога в Петропавловск-Камчатский и обратно стоит в среднем 21 тысячу рублей.
https://ria.ru/20201201/kurorty-1587119087.html
https://ria.ru/20201203/kurorty-1587457475.html
https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html
пермский край
южно-сахалинск
уфа
новосибирск
магнитогорск
мурманск
сочи
саратов
минеральные воды
камчатский край
нальчик
петропавловск-камчатский
новокузнецк
барнаул
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156262/21/1562622110_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_16e93a9594749ac0b6f6f5f2e0c4c21f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, куда поехать, курорт, цены, туристы, авиабилеты, пермский край, туризм, новости - туризм, южно-сахалинск, уфа, новосибирск, магнитогорск, мурманск, сочи, саратов, минеральные воды, камчатский край, нальчик, петропавловск-камчатский, новокузнецк, барнаул, санкт-петербург

Эксперты рассказали, сколько стоит перелет до горнолыжных курортов России

11:00 08.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах "Grelka fest"
Участники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах Grelka fest - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, сколько стоит проезд до самых востребованных горнолыжных курортов, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов на период с 21 декабря по 31 января в города, ближайшие к популярным склонам. Выяснилось, что дешевле всего обойдется дорога до курортов Южного Урала — "Белорецка", "Абзаково", "Завьялихи", "Аджигардака" и "Озера Банное". Так, авиабилет до Уфы и обратно будет стоить в среднем 5,3 тысячи рублей. Можно лететь и в Магнитогорск, только выйдет это намного дороже — от 13,6 тысяч рублей.
На втором месте по доступности оказались курорты Пермского края "Губаха" и "Жебреи". Дорога в оба конца обходится в среднем 5,8 тысячи рублей.
Третью строчку в списке занимает "Хвалынский" в Саратовской области, расположенный в 230 километрах от города. Долететь до Саратова можно за 6,2 тысячи рублей.
Курорты Красной Поляны – на четвертом месте: авиабилет до Сочи стоит в среднем 6,8 тысячи рублей. Также в эту сумму обойдется перелет в Санкт-Петербург, в 54 километрах от которого расположен курорт "Игора".
Отдыхающие на канатной дороге на горном курорте Роза хутор в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 14:15Туризм
Названы российские горнолыжные курорты, которые готовы принимать гостей
На пятом месте склоны Хибин — "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр". Выгоднее всего добираться до них из Мурманска, за билет в который отдыхающие платят в среднем 8,3 тысячи рублей.
Чтобы покататься на лыжах или сноуборде в горах Кавказа — на "Домбае", "Архызе", "Чегете" или "Эльбрусе", нужно потратить на дорогу в среднем 8,7 тысячи рублей. Столько стоит билет до Нальчика. До курортов можно добраться и из Минеральных Вод, но цена перелета поднимается до 10,3 тысячи рублей.
Отдыхающие на горнолыжном курорте - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 13:51Туризм
Названа альтернатива горнолыжным курортам Европы
Столько же денег туристы отдают за перелет в Новосибирск, когда хотят покататься на склонах "Шерегеша". До Новокузнецка можно долететь за 13,4 тысячи рублей, а до Кемерово — за 14,2 тысячи рублей.
Немного дороже обойдется отдых в "Белокурихе", до которой можно добраться из Новосибирска или Барнаула (стоимость авиабилета 16,8 тысячи рублей).
До курорта "Горный воздух", расположенного рядом с Южно-Сахалинском, лететь довольно дорого — в среднем потратить придется 17,8 тысячи рублей. А самыми труднодоступными остаются горнолыжные склоны Камчатки. Дорога в Петропавловск-Камчатский и обратно стоит в среднем 21 тысячу рублей.
Открытие горнолыжного сезона на курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 08:00Туризм
Сочи рулит! Как прошла акция продажи туров с кешбэком
 
Туризмкуда можно лететькуда поехатьКурортЦенытуристыавиабилетыПермский крайТуризмНовости - ТуризмЮжно-СахалинскУфаНовосибирскМагнитогорскМурманскСочиСаратовМинеральные ВодыКамчатский крайНальчикПетропавловск-КамчатскийНовокузнецкБарнаулСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
16:54ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами
16:53Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой
16:51Глава астраханского минздрава отравился хлором при эвакуации детей
16:46Ученый объяснил совет Поповой желающим привиться от COVID не пить 56 дней
Лента новостейМолния