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Краснодарский край
https://ria.ru/20201208/kuban-1588266489.html
Кубань поставила за рубеж продукцию более чем на 2,3 миллиарда долларов
Кубань поставила за рубеж продукцию более чем на 2,3 миллиарда долларов
Краснодарский край в 2020 году поставил за рубеж продукцию более чем на 2,3 миллиарда долларов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:45
2020-12-08T17:45
краснодарский край
снг
краснодарский край
сша
армения
экономика
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Краснодарский край в 2020 году поставил за рубеж продукцию более чем на 2,3 миллиарда долларов, сообщает администрация региона.Уточняется, что план национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе выполнен на 91,8%. "Краснодарский край даже в условиях пандемии продолжает наращивать объемы поставок сельскохозяйственной продукции за рубеж. Во многом этому способствуют программы, принятые в рамках профильного национального проекта, отметили в минсельхозе Кубани", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о программе "Экспорт продукции агропромышленного комплекса". "Сейчас мы сотрудничаем со 130 странами. Поставляем мясо, молоко, злаки, подсолнечное масло. При этом наращиваем поставки именно готовой продукции – плодоовощных консервов, мороженого, кондитерских изделий, вина. Общая сумма экспорта сейчас составляет 2,315 миллиарда долларов, что на 52 миллиона долларов больше аналогичного периода прошлого года", – отметили в ведомстве. Предполагается, что к концу текущего года показатель достигнет 2,522 миллиарда долларов.Консультационную поддержку экспортерам оказывают в рамках регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". "Это обучение в сфере экспорта, перевод деловых материалов, подготовка маркетинговых исследований, консультации, организация встреч и проведение переговоров с иностранными контрагентами. Эти направления курирует краевой Центр поддержки экспорта", - поясняют краевые власти.В ведомстве также отметили, что с начала 2020 года отработаны 48 заявок по поиску партнера в ОАЭ, Германии, Польши, Турции, Румынии, Литве, Швейцарии, Сербии, США, Нидерландах, а также странах СНГ. Из них 18 субъектов МСП заключили экспортные контракты, 12 предприятий представители свою продукцию в шоу-румах в Армении и Казахстане. С начала года на международных электронных площадках, таких как Alibaba, All.biz, eBay, Epinduo, Etsy, Europages, разместились свыше 40 субъектов малого и среднего предпринимательства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/el-1588074410.html
https://ria.ru/20201204/kuban-1587753000.html
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снг, краснодарский край, сша, армения, экономика

Кубань поставила за рубеж продукцию более чем на 2,3 миллиарда долларов

17:45 08.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Краснодарский край в 2020 году поставил за рубеж продукцию более чем на 2,3 миллиарда долларов, сообщает администрация региона.
Уточняется, что план национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе выполнен на 91,8%. "Краснодарский край даже в условиях пандемии продолжает наращивать объемы поставок сельскохозяйственной продукции за рубеж. Во многом этому способствуют программы, принятые в рамках профильного национального проекта, отметили в минсельхозе Кубани", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что речь идет о программе "Экспорт продукции агропромышленного комплекса". "Сейчас мы сотрудничаем со 130 странами. Поставляем мясо, молоко, злаки, подсолнечное масло. При этом наращиваем поставки именно готовой продукции – плодоовощных консервов, мороженого, кондитерских изделий, вина. Общая сумма экспорта сейчас составляет 2,315 миллиарда долларов, что на 52 миллиона долларов больше аналогичного периода прошлого года", – отметили в ведомстве. Предполагается, что к концу текущего года показатель достигнет 2,522 миллиарда долларов.
Консультационную поддержку экспортерам оказывают в рамках регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". "Это обучение в сфере экспорта, перевод деловых материалов, подготовка маркетинговых исследований, консультации, организация встреч и проведение переговоров с иностранными контрагентами. Эти направления курирует краевой Центр поддержки экспорта", - поясняют краевые власти.
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В ведомстве также отметили, что с начала 2020 года отработаны 48 заявок по поиску партнера в ОАЭ, Германии, Польши, Турции, Румынии, Литве, Швейцарии, Сербии, США, Нидерландах, а также странах СНГ. Из них 18 субъектов МСП заключили экспортные контракты, 12 предприятий представители свою продукцию в шоу-румах в Армении и Казахстане. С начала года на международных электронных площадках, таких как Alibaba, All.biz, eBay, Epinduo, Etsy, Europages, разместились свыше 40 субъектов малого и среднего предпринимательства.
 
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