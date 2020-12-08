https://ria.ru/20201208/krym-1588217506.html

В Крыму прокомментировали оценку шведским бизнесменом статуса полуострова

В Крыму прокомментировали оценку шведским бизнесменом статуса полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал верной оценкой слова главы шведского концерна Stena AB Дана Стена Ульссона, заявившего, что Крым всегда... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:33

2020-12-08T14:33

2020-12-08T14:33

верховный совет крыма

владимир константинов

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал верной оценкой слова главы шведского концерна Stena AB Дана Стена Ульссона, заявившего, что Крым всегда был территорией России.Ранее Ульссон заявил, что Крым всегда был территорией России, пишет Dagens Nyheter. По мнению бизнесмена, передача полуострова в состав УССР в 1954 году была административной мерой, на которую "пошли с перепоя". Бизнес отметил, что Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине и его следовало сразу отдать России после распада СССР."Он прав, что передача Украине Крыма была незаконной даже по советским меркам. Это верная оценка. Сегодня найти документы, подтверждающие мотивацию передачи Крыма, крайне сложно. Все выглядит очень туманно, не были соблюдены все юридические нормы советской конституции и советского правого поля. Передача была незаконной не только с моральной точки зрения, ведь это не мешок картошки, так и с точки зрения юридической", - сказал РИА Новости Константинов.По его словам, Крымский референдум 2014 года позволил восстановить историческую справедливость."Признание Крыма на международном уровне идет, и высказывание шведского бизнесмена, который разобрался в том, что здесь произошло, тому подтверждение. Люди понимают, что произошедшее с Крымом – естественный процесс", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20201208/krym-1588144838.html

https://ria.ru/20200709/1574087988.html

республика крым

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верховный совет крыма, владимир константинов, республика крым, общество