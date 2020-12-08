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Путин подписал закон, увеличивающий срок бюджетных кредитов регионам
Путин подписал закон, увеличивающий срок бюджетных кредитов регионам
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении до 240 дней срока бюджетных кредитов регионам на пополнение их бюджетов, содержащий... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:43
2020-12-08T14:43
александр ремезков
андрей макаров
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
вячеслав володин
экономика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении до 240 дней срока бюджетных кредитов регионам на пополнение их бюджетов, содержащий также другие меры поддержки субъектов РФ и бизнеса, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон подготовлен по поручению президента РФ, документ позволит регионам отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики и решение первоочередных задач, ранее пояснял журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.Документ увеличивает срок предоставления субъекту РФ (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете его бюджета со 180 до 240 дней, а дату возврата - до 15 декабря. Сейчас такой кредит предоставляется максимум на 180 дней и при условии его возврата не позже 25 ноября текущего финансового года. Как ранее заявил РИА Новости первый зампред комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков, это решение очень своевременно и важно в условиях резкого падения доходов и роста дефицитов региональных и местных бюджетов, в ситуации крайней закредитованности регионов.Закон также продляет на 2021 год норму, позволяющую оказывать в текущем году финансовую поддержку юрлицам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате пандемии коронавируса, в том числе реализующим подакцизные товары. Помимо этого, в текущем году из бюджета РФ региональным бюджетам разрешается выдавать бюджетные кредиты для рефинансирования их задолженности по казначейским кредитам. Такие кредиты предоставляются на основании соглашения с Минфином по ставке 0,1% годовых при условии их погашения до 1 июля 2021 года.Это даст возможность регионам не брать кредиты на эти цели в банках, пояснял ранее глава бюджетного комитета Андрей Макаров. При этом до конца текущего года приостанавливается действие норм о взыскании непогашенной задолженности по казначейским кредитам за счет отчислений налогов и сборов. А субъектам РФ предоставляется право оставлять у себя сэкономленные при заключении госконтрактов средства межбюджетных трансфертов, предоставлявшихся из федерального бюджета, при условии направления этой экономии на финансовое обеспечение национальных проектов.Кроме того, на постоянной основе устанавливается право региона на превышение верхнего предела дефицита его бюджета на размер депозитов, направленных на расходы. Это обеспечит возможность реализации всех необходимых мероприятий в текущих условиях падения региональных доходов за счет накопленных в предыдущие годы средств на депозитах, пояснял Макаров. Регионы, по его словам, обратили внимание на эту проблему, что они не могут использовать те средства, которые у них размещены на депозитах, поскольку происходит превышение верхнего предела дефицита. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20201201/vich-1587171544.html
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александр ремезков, андрей макаров, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), вячеслав володин, экономика

Путин подписал закон, увеличивающий срок бюджетных кредитов регионам

14:43 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении до 240 дней срока бюджетных кредитов регионам на пополнение их бюджетов, содержащий также другие меры поддержки субъектов РФ и бизнеса, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон подготовлен по поручению президента РФ, документ позволит регионам отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики и решение первоочередных задач, ранее пояснял журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Документ увеличивает срок предоставления субъекту РФ (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете его бюджета со 180 до 240 дней, а дату возврата - до 15 декабря. Сейчас такой кредит предоставляется максимум на 180 дней и при условии его возврата не позже 25 ноября текущего финансового года. Как ранее заявил РИА Новости первый зампред комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков, это решение очень своевременно и важно в условиях резкого падения доходов и роста дефицитов региональных и местных бюджетов, в ситуации крайней закредитованности регионов.
Закон также продляет на 2021 год норму, позволяющую оказывать в текущем году финансовую поддержку юрлицам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате пандемии коронавируса, в том числе реализующим подакцизные товары. Помимо этого, в текущем году из бюджета РФ региональным бюджетам разрешается выдавать бюджетные кредиты для рефинансирования их задолженности по казначейским кредитам. Такие кредиты предоставляются на основании соглашения с Минфином по ставке 0,1% годовых при условии их погашения до 1 июля 2021 года.
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Это даст возможность регионам не брать кредиты на эти цели в банках, пояснял ранее глава бюджетного комитета Андрей Макаров. При этом до конца текущего года приостанавливается действие норм о взыскании непогашенной задолженности по казначейским кредитам за счет отчислений налогов и сборов. А субъектам РФ предоставляется право оставлять у себя сэкономленные при заключении госконтрактов средства межбюджетных трансфертов, предоставлявшихся из федерального бюджета, при условии направления этой экономии на финансовое обеспечение национальных проектов.
Кроме того, на постоянной основе устанавливается право региона на превышение верхнего предела дефицита его бюджета на размер депозитов, направленных на расходы. Это обеспечит возможность реализации всех необходимых мероприятий в текущих условиях падения региональных доходов за счет накопленных в предыдущие годы средств на депозитах, пояснял Макаров. Регионы, по его словам, обратили внимание на эту проблему, что они не могут использовать те средства, которые у них размещены на депозитах, поскольку происходит превышение верхнего предела дефицита. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Александр РемезковАндрей МакаровГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Вячеслав ВолодинЭкономика
 
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