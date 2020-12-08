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В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
Уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в краже более 700 тысяч рублей с банковской карты учителя, возбуждено в Приморье, фигурант взят под стражу, РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T07:44
2020-12-08T07:44
россия
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в краже более 700 тысяч рублей с банковской карты учителя, возбуждено в Приморье, фигурант взят под стражу, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, с 1 по 19 ноября подозреваемый, находясь в библиотеке школы поселка Преображение, под предлогом звонка взял сотовый телефон у преподавателя. При этом подросток тайно изменил настройки приложения банка, получив доступ к банковской карте педагога."В течение нескольких дней он снял с банковского счета карты последней денежные средства в сумме свыше 740 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Он подозревается... по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета)... В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Расследование уголовного дела продолжается.
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россия, владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя

07:44 08.12.2020
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в краже более 700 тысяч рублей с банковской карты учителя, возбуждено в Приморье, фигурант взят под стражу, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, с 1 по 19 ноября подозреваемый, находясь в библиотеке школы поселка Преображение, под предлогом звонка взял сотовый телефон у преподавателя. При этом подросток тайно изменил настройки приложения банка, получив доступ к банковской карте педагога.
"В течение нескольких дней он снял с банковского счета карты последней денежные средства в сумме свыше 740 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Он подозревается... по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета)... В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 17:28
Экс-главу красноярской УК подозревают в краже более ста миллионов рублей
 
РоссияВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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