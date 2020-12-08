https://ria.ru/20201208/krazha-1588137778.html

В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя

В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя

Уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в краже более 700 тысяч рублей с банковской карты учителя, возбуждено в Приморье, фигурант взят под стражу, РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T07:44

2020-12-08T07:44

2020-12-08T07:44

россия

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в краже более 700 тысяч рублей с банковской карты учителя, возбуждено в Приморье, фигурант взят под стражу, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, с 1 по 19 ноября подозреваемый, находясь в библиотеке школы поселка Преображение, под предлогом звонка взял сотовый телефон у преподавателя. При этом подросток тайно изменил настройки приложения банка, получив доступ к банковской карте педагога."В течение нескольких дней он снял с банковского счета карты последней денежные средства в сумме свыше 740 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Он подозревается... по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета)... В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20201207/prisvoenie-1588070223.html

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владивосток

приморский край

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россия, владивосток, приморский край, происшествия