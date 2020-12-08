https://ria.ru/20201208/kovid-1588306180.html

В США число случаев COVID-19 превысило 15 миллионов

В США число случаев COVID-19 превысило 15 миллионов

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 15 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T21:54

2020-12-08T21:54

2020-12-08T22:59

университет джонса хопкинса

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 15 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 21.53 мск количество выявленных в США случаев заражения достигло 15 019 092, скончались 284 887 пациентов с подтвержденным заболеванием.Во всем мире, как сообщает университет, число заражений коронавирусом приближается к 68 миллионам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, сша, в мире