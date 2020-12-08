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Распространение нового коронавируса
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В США число случаев COVID-19 превысило 15 миллионов
В США число случаев COVID-19 превысило 15 миллионов
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 15 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T21:54
2020-12-08T22:59
университет джонса хопкинса
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 15 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 21.53 мск количество выявленных в США случаев заражения достигло 15 019 092, скончались 284 887 пациентов с подтвержденным заболеванием.Во всем мире, как сообщает университет, число заражений коронавирусом приближается к 68 миллионам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, сша, в мире

В США число случаев COVID-19 превысило 15 миллионов

21:54 08.12.2020 (обновлено: 22:59 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 15 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По состоянию на 21.53 мск количество выявленных в США случаев заражения достигло 15 019 092, скончались 284 887 пациентов с подтвержденным заболеванием.
Во всем мире, как сообщает университет, число заражений коронавирусом приближается к 68 миллионам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаУниверситет Джонса ХопкинсаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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