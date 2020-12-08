https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588262148.html
Генпрокуратура будет строже отслеживать взыскание ущерба от коррупции
Генпрокуратура будет строже отслеживать взыскание ущерба от коррупции
Генеральная прокуратура РФ решила тщательнее отслеживать, как по решениям судов с коррупционеров взыскивают ущерб, сообщил глава ведомства Игорь Краснов. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:30
2020-12-08T17:30
2020-12-08T17:30
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ решила тщательнее отслеживать, как по решениям судов с коррупционеров взыскивают ущерб, сообщил глава ведомства Игорь Краснов.По его словам, такую задачу он поставил на июльской коллегии Генпрокуратуры – "добиваться своевременного и полного возмещения ущерба".Усилия решено направить на "максимально действенный надзор" за судебными приставами, которые, по закону, и занимаются непосредственно взысканием."В этой связи моим распоряжением в Генеральной прокуратуре создана рабочая группа", - сказал Краснов в интервью "Российской газете".По его словам, за последние 1,5 года прокуроры для взыскания ущерба от коррупции в рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства предъявили иски более чем на 35 миллиардов рублей.Однако лишь треть этой суммы поступила в бюджет - 9,4 миллиарда.Кроме того, за различные административные (не уголовные) правонарушения коррупционной направленности в этот же период наложено штрафов на 1,2 миллиарда рублей.Взыскать из них получилось только половину — 639 миллионов.
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588180312.html
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https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588257530.html
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