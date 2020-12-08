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Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
Уровень коррупционной преступности в РФ практически неизменен и составляет около 30 тысяч преступлений ежегодно, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:11
2020-12-08T17:11
игорь краснов
общество
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Уровень коррупционной преступности в РФ практически неизменен и составляет около 30 тысяч преступлений ежегодно, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов."Говоря о выявленных коррупционных преступлениях, отмечу, что на протяжении последних лет их число практически не меняется и колеблется в пределах 30 тысяч. Вот и на 1 октября текущего года показатель был зафиксирован на отметке 26 311 преступлений, что говорит о примерно сохраняющемся уровне коррупционной преступности", - сказал Краснов в интервью "Российской газете".По его словам, с учетом высокой латентности таких правонарушений приведенные цифры больше свидетельствуют, насколько активно правоохранители противостоят взяточничеству, злоупотреблениям должностными полномочиями, мошенничеству госслужащих и так далее."И вот здесь я бы сказал, что наша задача состоит в том, чтобы не столько ужесточить ответственность, сколько укоренить в сознании коррупционеров мысль о ее неотвратимости", - добавил генпрокурор.
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игорь краснов, общество

Генпрокурор оценил уровень коррупции в России

17:11 08.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Уровень коррупционной преступности в РФ практически неизменен и составляет около 30 тысяч преступлений ежегодно, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.
"Говоря о выявленных коррупционных преступлениях, отмечу, что на протяжении последних лет их число практически не меняется и колеблется в пределах 30 тысяч. Вот и на 1 октября текущего года показатель был зафиксирован на отметке 26 311 преступлений, что говорит о примерно сохраняющемся уровне коррупционной преступности", - сказал Краснов в интервью "Российской газете".
По его словам, с учетом высокой латентности таких правонарушений приведенные цифры больше свидетельствуют, насколько активно правоохранители противостоят взяточничеству, злоупотреблениям должностными полномочиями, мошенничеству госслужащих и так далее.
"И вот здесь я бы сказал, что наша задача состоит в том, чтобы не столько ужесточить ответственность, сколько укоренить в сознании коррупционеров мысль о ее неотвратимости", - добавил генпрокурор.
Пачка денег - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
Вчера, 11:21
Эксперт: необходимо искоренять факторы, приводящие к коррупции в России
 
Игорь КрасновОбщество
 
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