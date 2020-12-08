https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588180312.html

В Кремле объяснили рост числа уголовных дел о коррупции

В Кремле объяснили рост числа уголовных дел о коррупции

Рост уголовных дел о коррупции в РФ является следствием улучшения методов работы: практика совершенствуется, эффективность повышается, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:17

2020-12-08T12:17

2020-12-08T12:41

александр бастрыкин

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рост уголовных дел о коррупции в РФ является следствием улучшения методов работы: практика совершенствуется, эффективность повышается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил в интервью РИА Новости, что комитет в 2020 году возбудил свыше 15,2 тысячи уголовных дел о коррупции, это на 4% больше, чем в 2019-м."В администрации работает антикоррупционная комиссия. Мы много раз говорили, что это последовательная работа, это не какая-то разовая кампания. Эта работа дает свои результаты. Совершенствуются методы, получают дополнительный опыт ведомства, которые работают на этой стезе. Соответственно, результат дает о себе знать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с чем связано повышение числа возбужденных дел о коррупции.Он добавил, что эффективность борьбы с коррупцией связана с тем, что "практика совершенствуется".

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588160087.html

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александр бастрыкин, россия, дмитрий песков, общество