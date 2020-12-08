https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588166643.html

Эксперт: необходимо искоренять факторы, приводящие к коррупции в России

Эксперт: необходимо искоренять факторы, приводящие к коррупции в России

Рост активности следствия в раскрытии коррупционных преступлений свидетельствует о реакции на запрос общества, но надо искоренять саму возможность таких... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:21

2020-12-08T11:21

2020-12-08T11:21

юрий жданов

скр

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Рост активности следствия в раскрытии коррупционных преступлений свидетельствует о реакции на запрос общества, но надо искоренять саму возможность таких злоупотреблений, сообщил РИА Новости президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал РИА Новости, что ущерб от коррупционных преступлений в 2020 году удалось компенсировать на 80%. В частности, за это время с преступников было взыскано более 2 миллиардов рублей. Кроме того, СК в 2020 году на 4% увеличил число возбужденных уголовных дело о коррупции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Здесь надо отметить два обстоятельства. Повышение активности правоохранительных органов в борьбе с коррупцией – это безусловная реакция на запрос общества. Наши граждане привыкли к тому, что сегодня госструктуры решают их вопросы без дополнительных подношений и поэтому стали чаще заявлять о вымогательстве взяток вместо того, чтобы платить. Но ущерб от коррупции не компенсируется взысканными деньгами. Коррупция - это сочетание целого ряда факторов: это и неэффективность управления, и сама возможность злоупотребления, и другие", - сказал Жданов.По его словам, коррупцию надо искоренять, понижая уровень ее латентности. Это государственная задача. В то же время Жданов полагает, что необходимо исключить моменты, когда "в погоне за показателями роста, допускаются нарушения закона"."Принцип "лес рубят - щепки летят" здесь недопустим. Нельзя допускать, чтобы уголовному преследованию подвергались невиновные люди. Особенно это касается предпринимателей, на которых держится экономика страны, то есть в конечном счете уровень благополучия. Генеральным прокурором и председателем СКР приняты директивные меры по недопущению разрушения бизнеса. К сожалению, на местах это пока не везде ощущается", - пояснил он.

https://ria.ru/20201208/uscherb-1588165514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий жданов, скр, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин