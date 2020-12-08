https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588311798.html

В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T23:03

2020-12-08T23:03

2020-12-08T23:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 9571.Накануне сообщали о 71 скончавшемся пациенте.Согласно утренним данным оперштаба, в России за сутки подтвердили смерть 562 пациентов с COVID-19, за все время распространения инфекции — 44 159.Всего в стране зарегистрировали 2 515 009 случаев заражения коронавирусом с начала распространения заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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