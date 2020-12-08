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В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T23:03
2020-12-08T23:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 9571.Накануне сообщали о 71 скончавшемся пациенте.Согласно утренним данным оперштаба, в России за сутки подтвердили смерть 562 пациентов с COVID-19, за все время распространения инфекции — 44 159.Всего в стране зарегистрировали 2 515 009 случаев заражения коронавирусом с начала распространения заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

23:03 08.12.2020 (обновлено: 23:47 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 9571.
Накануне сообщали о 71 скончавшемся пациенте.
Согласно утренним данным оперштаба, в России за сутки подтвердили смерть 562 пациентов с COVID-19, за все время распространения инфекции — 44 159.
Всего в стране зарегистрировали 2 515 009 случаев заражения коронавирусом с начала распространения заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: актуальные ограничения
 
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