Российских космонавтов привьют вакциной "Спутник V"
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Минздрав РФ, госкорпорация "Роскосмос", Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о проведении вакцинации российских космонавтов первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении фонда.
"Прививку вакцины "Спутник V", названной в честь первого искусственного спутника Земли, советского космического аппарата "Спутник-1", получат члены отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и взаимодействующий с ними персонал", - отмечается в сообщении.
В дальнейшем возможность защититься от новой коронавирусной инфекции получат другие сотрудники Центра и ключевых предприятий госкорпорации "Роскосмос".
"Успешный запуск космического аппарата "Спутник-1" положил начало эпохе освоения космоса. Сегодня, спустя десятилетия, вакцина "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса и дала надежду миллионам людей на скорое завершение пандемии и возвращение к нормальной жизни", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
"Профессия космонавта предусматривает особые требования к обеспечению безопасности здоровья, и применение вакцины "Спутник V" для вакцинации сотрудников космической отрасли в очередной раз подтверждает ее полную безопасность и высокую эффективность для формирования долгосрочного иммунитета против одной из наиболее опасных инфекций в истории", - добавил он.
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что ФМБА совместно с Роскосмосом и ЦПК проводит работу по организации вакцинации от COVID-19 отряда космонавтов и сотрудников центра подготовки, которые непосредственно контактируют с ними в процессе тренировок.
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