https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588280774.html

Российских космонавтов привьют вакциной "Спутник V"

Российских космонавтов привьют вакциной "Спутник V"

Минздрав РФ, госкорпорация "Роскосмос", Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о проведении... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:47

2020-12-08T18:47

2020-12-08T18:47

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

центр подготовки космонавтов

здоровье - общество

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587381049_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb347ed4f58b7a14e52984e291cf8cfa.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Минздрав РФ, госкорпорация "Роскосмос", Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о проведении вакцинации российских космонавтов первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении фонда.В дальнейшем возможность защититься от новой коронавирусной инфекции получат другие сотрудники Центра и ключевых предприятий госкорпорации "Роскосмос"."Успешный запуск космического аппарата "Спутник-1" положил начало эпохе освоения космоса. Сегодня, спустя десятилетия, вакцина "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса и дала надежду миллионам людей на скорое завершение пандемии и возвращение к нормальной жизни", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева."Профессия космонавта предусматривает особые требования к обеспечению безопасности здоровья, и применение вакцины "Спутник V" для вакцинации сотрудников космической отрасли в очередной раз подтверждает ее полную безопасность и высокую эффективность для формирования долгосрочного иммунитета против одной из наиболее опасных инфекций в истории", - добавил он.Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что ФМБА совместно с Роскосмосом и ЦПК проводит работу по организации вакцинации от COVID-19 отряда космонавтов и сотрудников центра подготовки, которые непосредственно контактируют с ними в процессе тренировок.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588246218.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V” Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей. 2020-12-08T18:47 true PT1M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, центр подготовки космонавтов, здоровье - общество, космос - риа наука, роскосмос, общество