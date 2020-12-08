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Российских космонавтов привьют вакциной "Спутник V"
Российских космонавтов привьют вакциной "Спутник V"
Минздрав РФ, госкорпорация "Роскосмос", Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о проведении... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:47
2020-12-08T18:47
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
центр подготовки космонавтов
здоровье - общество
космос - риа наука
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Минздрав РФ, госкорпорация "Роскосмос", Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о проведении вакцинации российских космонавтов первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении фонда.В дальнейшем возможность защититься от новой коронавирусной инфекции получат другие сотрудники Центра и ключевых предприятий госкорпорации "Роскосмос"."Успешный запуск космического аппарата "Спутник-1" положил начало эпохе освоения космоса. Сегодня, спустя десятилетия, вакцина "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса и дала надежду миллионам людей на скорое завершение пандемии и возвращение к нормальной жизни", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева."Профессия космонавта предусматривает особые требования к обеспечению безопасности здоровья, и применение вакцины "Спутник V" для вакцинации сотрудников космической отрасли в очередной раз подтверждает ее полную безопасность и высокую эффективность для формирования долгосрочного иммунитета против одной из наиболее опасных инфекций в истории", - добавил он.Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что ФМБА совместно с Роскосмосом и ЦПК проводит работу по организации вакцинации от COVID-19 отряда космонавтов и сотрудников центра подготовки, которые непосредственно контактируют с ними в процессе тренировок.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V”
Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, центр подготовки космонавтов, здоровье - общество, космос - риа наука, роскосмос, общество

Российских космонавтов привьют вакциной "Спутник V"

18:47 08.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Минздрав РФ, госкорпорация "Роскосмос", Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о проведении вакцинации российских космонавтов первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении фонда.

"Прививку вакцины "Спутник V", названной в честь первого искусственного спутника Земли, советского космического аппарата "Спутник-1", получат члены отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и взаимодействующий с ними персонал", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем возможность защититься от новой коронавирусной инфекции получат другие сотрудники Центра и ключевых предприятий госкорпорации "Роскосмос".
"Успешный запуск космического аппарата "Спутник-1" положил начало эпохе освоения космоса. Сегодня, спустя десятилетия, вакцина "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса и дала надежду миллионам людей на скорое завершение пандемии и возвращение к нормальной жизни", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
"Профессия космонавта предусматривает особые требования к обеспечению безопасности здоровья, и применение вакцины "Спутник V" для вакцинации сотрудников космической отрасли в очередной раз подтверждает ее полную безопасность и высокую эффективность для формирования долгосрочного иммунитета против одной из наиболее опасных инфекций в истории", - добавил он.
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что ФМБА совместно с Роскосмосом и ЦПК проводит работу по организации вакцинации от COVID-19 отряда космонавтов и сотрудников центра подготовки, которые непосредственно контактируют с ними в процессе тренировок.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЦентр подготовки космонавтовЗдоровье - ОбществоКосмос - РИА НаукаРоскосмосОбщество
 
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