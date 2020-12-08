https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588268928.html

Гинцбург рассказал, когда ситуация с COVID-19 в России станет управляемой

Гинцбург рассказал, когда ситуация с COVID-19 в России станет управляемой

Ситуацию с COVID-19 в России можно будет считать контролируемой только после вакцинации большинства жителей страны, заявил глава Национального... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:53

2020-12-08T17:53

2020-12-08T19:12

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Ситуацию с COVID-19 в России можно будет считать контролируемой только после вакцинации большинства жителей страны, заявил глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи, разработавшего препарат "Спутник V", Александр Гинцбург.По словам ученого, в первую волну коронавирус был завозным и на путях его распространения "можно было ставить заслоны", однако после лета и отпусков очаги инфекции стали локальными. "И непонятно, где ставить заслон этой инфекции. И третий этап, который мы сейчас наблюдаем, инфекция превращается в природно-очаговую. <...> Мы вектор знали только на первом этапе: это аэропорт, транспортный узел", — добавил Гинцбург.Вакцина "Спутник V""Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — Министерство здравоохранения зарегистрировало в начале августа.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Первую дозу получили более 20 тысяч добровольцев, более чем 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в тестах участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и группы риска.После второго промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал 95%-ную эффективность и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство. В конце прошлой недели стартовала вакцинация от COVID-19. В Москве, в частности, для этого открыли 70 кабинетов на базе взрослых поликлиник, до конца года заработают еще 100. Пока что сделать прививку могут люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины (речь идет не только о врачах или учителях, но и других работниках учебных и лечебных учреждений — например, тех, кто занимается клинингом, младшем медперсонале и администраторах). По мере поступления препарата список категорий граждан будут постепенно расширять. По словам разработчиков, с января 2021-го Россия сможет выпускать не менее шести миллионов доз "Спутника V" в месяц. Записаться на процедуру можно на сайте mos.ru. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19 В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121. Пациенты проходят осмотр и получают первый компонент препарата "Спутник V". После всех процедур граждане также получают сертификат о вакцинации. В столице записаться на прививку можно электронно. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в субботу по поручению президента Владимира Путина. Она будет бесплатной и добровольной. 2020-12-08T17:53 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество