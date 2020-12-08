Гинцбург рассказал, когда ситуация с COVID-19 в России станет управляемой
17:53 08.12.2020 (обновлено: 19:12 08.12.2020)
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину от COVID-19
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Ситуацию с COVID-19 в России можно будет считать контролируемой только после вакцинации большинства жителей страны, заявил глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи, разработавшего препарат "Спутник V", Александр Гинцбург.
"У нас есть сейчас все предпосылки для того, чтобы к ноябрю 2021 года решить основную задачу, связанную с защитой нашего населения. Основная задача — сделать данную инфекцию вакциноуправляемой, то есть порядка 70 процентов населения Российской Федерации должно быть провакцинировано вакциной "Спутник V", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам ученого, в первую волну коронавирус был завозным и на путях его распространения "можно было ставить заслоны", однако после лета и отпусков очаги инфекции стали локальными. "И непонятно, где ставить заслон этой инфекции. И третий этап, который мы сейчас наблюдаем, инфекция превращается в природно-очаговую. <...> Мы вектор знали только на первом этапе: это аэропорт, транспортный узел", — добавил Гинцбург.
Вакцина "Спутник V"
"Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — Министерство здравоохранения зарегистрировало в начале августа.
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Первую дозу получили более 20 тысяч добровольцев, более чем 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в тестах участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и группы риска.
После второго промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал 95%-ную эффективность и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.
В конце прошлой недели стартовала вакцинация от COVID-19. В Москве, в частности, для этого открыли 70 кабинетов на базе взрослых поликлиник, до конца года заработают еще 100. Пока что сделать прививку могут люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины (речь идет не только о врачах или учителях, но и других работниках учебных и лечебных учреждений — например, тех, кто занимается клинингом, младшем медперсонале и администраторах).
По мере поступления препарата список категорий граждан будут постепенно расширять. По словам разработчиков, с января 2021-го Россия сможет выпускать не менее шести миллионов доз "Спутника V" в месяц.
Записаться на процедуру можно на сайте mos.ru. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью вакцинация противопоказана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.