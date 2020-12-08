https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588266756.html

Гинцбург заявил, что коронавирус становится природно-очаговым

Гинцбург заявил, что коронавирус становится природно-очаговым

Количество новых случаев COVID-19 увеличивается, потому что вирус становится природно-очаговым, остановить прирост может только вакцинация, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:45

2020-12-08T17:45

2020-12-08T17:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Количество новых случаев COVID-19 увеличивается, потому что вирус становится природно-очаговым, остановить прирост может только вакцинация, заявил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.Остановить рост новых случаев, по мнению главы центра Гамалеи, можно только путем вакцинации 70-75% населения."И больше ничего сделать невозможно, потому что где ставить, соответственно, заслон этой инфекции, когда ты не знаешь, откуда она распространяется. Мы вектор знали только на первом этапе: это аэропорт, транспортный узел", - отметил Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, общество