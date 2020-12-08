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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588266756.html
Гинцбург заявил, что коронавирус становится природно-очаговым
Гинцбург заявил, что коронавирус становится природно-очаговым
Количество новых случаев COVID-19 увеличивается, потому что вирус становится природно-очаговым, остановить прирост может только вакцинация, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:45
2020-12-08T17:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
коронавирусы
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Количество новых случаев COVID-19 увеличивается, потому что вирус становится природно-очаговым, остановить прирост может только вакцинация, заявил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.Остановить рост новых случаев, по мнению главы центра Гамалеи, можно только путем вакцинации 70-75% населения."И больше ничего сделать невозможно, потому что где ставить, соответственно, заслон этой инфекции, когда ты не знаешь, откуда она распространяется. Мы вектор знали только на первом этапе: это аэропорт, транспортный узел", - отметил Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Гинцбург заявил, что коронавирус становится природно-очаговым

17:45 08.12.2020 (обновлено: 17:50 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Количество новых случаев COVID-19 увеличивается, потому что вирус становится природно-очаговым, остановить прирост может только вакцинация, заявил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"В первую волну это была завозная инфекция, во всяком случае, для нашей страны. И можно было на путях распространения этой инфекции ставить заслоны. А то, что началось после летнего общения, отпусков, - это уже не завозная инфекция, очаги этой инфекции стали локальными, местными. И непонятно, где ставить заслон этой инфекции. И третий этап, который мы сейчас наблюдаем, инфекция превращается в природно-очаговую", - прокомментировал Гинцбург прирост новых случаев COVID-19.
Остановить рост новых случаев, по мнению главы центра Гамалеи, можно только путем вакцинации 70-75% населения.
"И больше ничего сделать невозможно, потому что где ставить, соответственно, заслон этой инфекции, когда ты не знаешь, откуда она распространяется. Мы вектор знали только на первом этапе: это аэропорт, транспортный узел", - отметил Гинцбург.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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