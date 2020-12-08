Гинцбург заявил, что коронавирус становится природно-очаговым
17:45 08.12.2020 (обновлено: 17:50 08.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Количество новых случаев COVID-19 увеличивается, потому что вирус становится природно-очаговым, остановить прирост может только вакцинация, заявил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"В первую волну это была завозная инфекция, во всяком случае, для нашей страны. И можно было на путях распространения этой инфекции ставить заслоны. А то, что началось после летнего общения, отпусков, - это уже не завозная инфекция, очаги этой инфекции стали локальными, местными. И непонятно, где ставить заслон этой инфекции. И третий этап, который мы сейчас наблюдаем, инфекция превращается в природно-очаговую", - прокомментировал Гинцбург прирост новых случаев COVID-19.
Остановить рост новых случаев, по мнению главы центра Гамалеи, можно только путем вакцинации 70-75% населения.
"И больше ничего сделать невозможно, потому что где ставить, соответственно, заслон этой инфекции, когда ты не знаешь, откуда она распространяется. Мы вектор знали только на первом этапе: это аэропорт, транспортный узел", - отметил Гинцбург.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.