https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588261712.html
Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом
Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом
Результаты нового исследования показывают, что ношение защитных масок существенно снижает количество новых инфицированных в день в короткий срок, сообщается на... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:28
2020-12-08T17:28
2020-12-08T20:29
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
германия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Результаты нового исследования показывают, что ношение защитных масок существенно снижает количество новых инфицированных в день в короткий срок, сообщается на международном научном портале PNAS.Группа специалистов проанализировала статистику по заболеваемости в Германии и пришла к выводу, что введение повсеместного ношения масок уменьшает суточный прирост зарегистрированных случаев инфицирования на 47 процентов. Для анализа ученые сравнивали показатели в разных регионах страны. В Германии в городе Йена уже в первую неделю апреля было введено обязательное ношение масок. В последующие недели количество случаев нового заражения в этом городе снизилось к нулю. Отмечается, что другие города и регионы стали перенимать эти меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В сентябре Роспотребнадзор также отмечал, что ношение масок снижает вероятность заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588217037.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), германия