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В Черногории ужесточат ограничения из-за коронавируса
В Черногории ужесточат ограничения из-за коронавируса
Власти Черногории в ночь на среду вводят новые меры противодействия пандемии COVID-19, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:33
2020-12-08T16:42
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БЕЛГРАД, 8 дек – РИА Новости. Власти Черногории в ночь на среду вводят новые меры противодействия пандемии COVID-19, сообщило министерство здравоохранения."Вводится запрет на выход из места проживания с 22.00 до 5.00 следующего дня. Приостанавливаются междугородные пассажирские перевозки с 22.00 пятницы до 5.00 понедельника", - сообщил минздрав.Рабочее время продуктовых магазинов и супермаркетов ограничено с 7.00 до 20.00, на тот же период разрешена работа и непродуктовых торговых точек, а также пунктов оказания бытовых услуг, парикмахерских и косметических салонов.Правильное ношение маски и соблюдение дистанции является обязательным в помещениях и на открытом воздухе. Запрещаются собрания свыше четырех человек в помещениях и на открытом пространстве. Религиозные обряды в храмах разрешены из расчета один человек на 10 квадратных метров, на похоронах допускается не более 10 присутствующих.Ранее власти Черногории до 1 декабря запретили жителям покидать места проживания с 21.00 до 5.00, ограничили рабочее время торговых точек, кафе и ресторанов до 20.00, запретили междугородние поездки в выходные дни, разрешили собрания не более четырех человек, религиозные обряды - только в отсутствие верующих.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, черногория, в мире

В Черногории ужесточат ограничения из-за коронавируса

16:33 08.12.2020 (обновлено: 16:42 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкСотрудник службы безопасности возле автобуса на территории аэропорта Тиват в Черногории
Сотрудник службы безопасности возле автобуса на территории аэропорта Тиват в Черногории - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Даниил Африн
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БЕЛГРАД, 8 дек – РИА Новости. Власти Черногории в ночь на среду вводят новые меры противодействия пандемии COVID-19, сообщило министерство здравоохранения.
"Вводится запрет на выход из места проживания с 22.00 до 5.00 следующего дня. Приостанавливаются междугородные пассажирские перевозки с 22.00 пятницы до 5.00 понедельника", - сообщил минздрав.
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Рабочее время продуктовых магазинов и супермаркетов ограничено с 7.00 до 20.00, на тот же период разрешена работа и непродуктовых торговых точек, а также пунктов оказания бытовых услуг, парикмахерских и косметических салонов.
Правильное ношение маски и соблюдение дистанции является обязательным в помещениях и на открытом воздухе. Запрещаются собрания свыше четырех человек в помещениях и на открытом пространстве. Религиозные обряды в храмах разрешены из расчета один человек на 10 квадратных метров, на похоронах допускается не более 10 присутствующих.
Ранее власти Черногории до 1 декабря запретили жителям покидать места проживания с 21.00 до 5.00, ограничили рабочее время торговых точек, кафе и ресторанов до 20.00, запретили междугородние поездки в выходные дни, разрешили собрания не более четырех человек, религиозные обряды - только в отсутствие верующих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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