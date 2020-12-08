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https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588244579.html
В Литве будут тестировать умерших на коронавирус
В Литве будут тестировать умерших на коронавирус
Ввиду роста смертности в Литве в последние недели разрабатывается процедура тестирования умерших на наличие коронавируса, которая будет проводиться в домашних... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:28
2020-12-08T16:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
литва
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ВИЛЬНЮС, 8 дек - РИА Новости. Ввиду роста смертности в Литве в последние недели разрабатывается процедура тестирования умерших на наличие коронавируса, которая будет проводиться в домашних условиях, заявил журналистам на брифинге в парламенте врио министра здравоохранения Аурелиюс Верига.По данным департамента статистики, только за 47-ю неделю этого года скончались 1014 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года это самый высокий уровень смертности за 20 лет.Он отметил, что больше всего ведомство хочет выяснить, как скоро приехавшие на вызов врачи скорой помощи взяли мазок теста на коронавирус. "Человек может умереть дома, но на COVID-19 его никто не проверял. Мы хотим проверить", - добавил министр.Верига объяснил, что цель такого тестирования - выяснить, могут ли летальные исходы быть напрямую связаны с пандемией коронавируса.Ранее Верига заявил, что повышенная смертность в Литве связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но подчеркнул, что за ними может скрываться определенное количество смертей от COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, литва

В Литве будут тестировать умерших на коронавирус

16:28 08.12.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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ВИЛЬНЮС, 8 дек - РИА Новости. Ввиду роста смертности в Литве в последние недели разрабатывается процедура тестирования умерших на наличие коронавируса, которая будет проводиться в домашних условиях, заявил журналистам на брифинге в парламенте врио министра здравоохранения Аурелиюс Верига.
По данным департамента статистики, только за 47-ю неделю этого года скончались 1014 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года это самый высокий уровень смертности за 20 лет.
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"В связи с ростом смертности в последние недели разрабатывается процедура тестирования умерших на коронавирус в домашних условиях, - сказал Верига.
Он отметил, что больше всего ведомство хочет выяснить, как скоро приехавшие на вызов врачи скорой помощи взяли мазок теста на коронавирус. "Человек может умереть дома, но на COVID-19 его никто не проверял. Мы хотим проверить", - добавил министр.
Верига объяснил, что цель такого тестирования - выяснить, могут ли летальные исходы быть напрямую связаны с пандемией коронавируса.
Ранее Верига заявил, что повышенная смертность в Литве связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но подчеркнул, что за ними может скрываться определенное количество смертей от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Литва
 
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