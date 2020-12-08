https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588220564.html

Попова назвала регионы с самой сложной ситуацией c COVID-19

Попова назвала регионы с самой сложной ситуацией c COVID-19

Трудная ситуация с пандемией коронавируса сложилась в северных регионах страны – в Карелии, Коми, Архангельской области, самые стабильные области находятся на... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:42

2020-12-08T14:42

2020-12-08T16:26

республика коми

анна попова

чеченская республика (чечня)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

архангельская область

республика татарстан (татарстан)

краснодарский край

республика карелия

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Трудная ситуация с пандемией коронавируса сложилась в северных регионах страны – в Карелии, Коми, Архангельской области, самые стабильные области находятся на юге, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сложная ситуация у нас в северных территориях , это и Архангельская область, где я уже была, и там наступила определённая стабилизация , но пока нет явного снижения. Это и Республика Коми, и самая сложная ситуация сегодня - это Республика Карелия", - сказала Попова в эфире "Комсомольской правды".По ее словам, самые стабильные цифры показывает Татарстан, Чечня и Краснодарский край.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587972860.html

республика коми

архангельская область

республика татарстан (татарстан)

краснодарский край

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, анна попова, чеченская республика (чечня), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), архангельская область, республика татарстан (татарстан), краснодарский край, республика карелия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество