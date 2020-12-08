https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588220564.html
Попова назвала регионы с самой сложной ситуацией c COVID-19
Попова назвала регионы с самой сложной ситуацией c COVID-19
Трудная ситуация с пандемией коронавируса сложилась в северных регионах страны – в Карелии, Коми, Архангельской области, самые стабильные области находятся на... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:42
2020-12-08T14:42
2020-12-08T16:26
республика коми
анна попова
чеченская республика (чечня)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
архангельская область
республика татарстан (татарстан)
краснодарский край
республика карелия
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Трудная ситуация с пандемией коронавируса сложилась в северных регионах страны – в Карелии, Коми, Архангельской области, самые стабильные области находятся на юге, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сложная ситуация у нас в северных территориях , это и Архангельская область, где я уже была, и там наступила определённая стабилизация , но пока нет явного снижения. Это и Республика Коми, и самая сложная ситуация сегодня - это Республика Карелия", - сказала Попова в эфире "Комсомольской правды".По ее словам, самые стабильные цифры показывает Татарстан, Чечня и Краснодарский край.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587972860.html
республика коми
архангельская область
республика татарстан (татарстан)
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республика коми, анна попова, чеченская республика (чечня), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), архангельская область, республика татарстан (татарстан), краснодарский край, республика карелия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество