Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588213780.html
В Минздраве рассказали, как врачи обучались лечению COVID-19
В Минздраве рассказали, как врачи обучались лечению COVID-19
Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова рассказала, что для обучения врачей лечению пациентов с коронавирусом использовались короткие... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:20
2020-12-08T14:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна семенова
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f2e6820febdb3f7b89278a7c014bb602.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова рассказала, что для обучения врачей лечению пациентов с коронавирусом использовались короткие дополнительные образовательные программы.Семенова отметила, что медицинское образование может двигаться "в определенную широту компетенций" и в случае, если возникает крайняя необходимость, быстро дополнительными программами "изменять траекторию работников"."Это та тактика, которую мы приняли сейчас при борьбе с коронавирусной инфекцией, то есть мы всем дали унифицированный, с одной стороны, модуль, который наслоили на конкретные компетенции, подстроились под эти компетенции и быстро, короткими образовательными программами, научили лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. Диагностировать и лечить", - сказала она в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020".Также, по ее словам, можно, имея долгосрочное планирование, четко понимать, особенно применительно к узким специалистам, сколько таких специалистов потребуется."Потому что мы понимаем, что узкие специалисты, особенно в высокотехнологичной помощи, это специалисты, которые, конечно, готовятся не шесть лет плюс один или два года. Это специалисты, которые готовятся шесть лет плюс как минимум три-четыре-пять лет", - резюмировала Семенова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_3cdcdc775ba911a75cc88f5f8bbf3017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Минздраве рассказали, как врачи обучались лечению COVID-19

14:20 08.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова рассказала, что для обучения врачей лечению пациентов с коронавирусом использовались короткие дополнительные образовательные программы.
Семенова отметила, что медицинское образование может двигаться "в определенную широту компетенций" и в случае, если возникает крайняя необходимость, быстро дополнительными программами "изменять траекторию работников".
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
"Это та тактика, которую мы приняли сейчас при борьбе с коронавирусной инфекцией, то есть мы всем дали унифицированный, с одной стороны, модуль, который наслоили на конкретные компетенции, подстроились под эти компетенции и быстро, короткими образовательными программами, научили лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. Диагностировать и лечить", - сказала она в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020".
Также, по ее словам, можно, имея долгосрочное планирование, четко понимать, особенно применительно к узким специалистам, сколько таких специалистов потребуется.
"Потому что мы понимаем, что узкие специалисты, особенно в высокотехнологичной помощи, это специалисты, которые, конечно, готовятся не шесть лет плюс один или два года. Это специалисты, которые готовятся шесть лет плюс как минимум три-четыре-пять лет", - резюмировала Семенова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна СеменоваКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
16:54ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами
16:53Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой
16:51Глава астраханского минздрава отравился хлором при эвакуации детей
16:46Ученый объяснил совет Поповой желающим привиться от COVID не пить 56 дней
16:42ГД приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами
Лента новостейМолния