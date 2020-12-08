https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588213780.html
В Минздраве рассказали, как врачи обучались лечению COVID-19
В Минздраве рассказали, как врачи обучались лечению COVID-19
Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова рассказала, что для обучения врачей лечению пациентов с коронавирусом использовались короткие... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:20
2020-12-08T14:20
2020-12-08T14:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна семенова
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f2e6820febdb3f7b89278a7c014bb602.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова рассказала, что для обучения врачей лечению пациентов с коронавирусом использовались короткие дополнительные образовательные программы.Семенова отметила, что медицинское образование может двигаться "в определенную широту компетенций" и в случае, если возникает крайняя необходимость, быстро дополнительными программами "изменять траекторию работников"."Это та тактика, которую мы приняли сейчас при борьбе с коронавирусной инфекцией, то есть мы всем дали унифицированный, с одной стороны, модуль, который наслоили на конкретные компетенции, подстроились под эти компетенции и быстро, короткими образовательными программами, научили лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. Диагностировать и лечить", - сказала она в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020".Также, по ее словам, можно, имея долгосрочное планирование, четко понимать, особенно применительно к узким специалистам, сколько таких специалистов потребуется."Потому что мы понимаем, что узкие специалисты, особенно в высокотехнологичной помощи, это специалисты, которые, конечно, готовятся не шесть лет плюс один или два года. Это специалисты, которые готовятся шесть лет плюс как минимум три-четыре-пять лет", - резюмировала Семенова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_3cdcdc775ba911a75cc88f5f8bbf3017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова
рассказала, что для обучения врачей лечению пациентов с коронавирусом
использовались короткие дополнительные образовательные программы.
Семенова отметила, что медицинское образование может двигаться "в определенную широту компетенций" и в случае, если возникает крайняя необходимость, быстро дополнительными программами "изменять траекторию работников".
"Это та тактика, которую мы приняли сейчас при борьбе с коронавирусной инфекцией, то есть мы всем дали унифицированный, с одной стороны, модуль, который наслоили на конкретные компетенции, подстроились под эти компетенции и быстро, короткими образовательными программами, научили лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. Диагностировать и лечить", - сказала она в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020".
Также, по ее словам, можно, имея долгосрочное планирование, четко понимать, особенно применительно к узким специалистам, сколько таких специалистов потребуется.
"Потому что мы понимаем, что узкие специалисты, особенно в высокотехнологичной помощи, это специалисты, которые, конечно, готовятся не шесть лет плюс один или два года. Это специалисты, которые готовятся шесть лет плюс как минимум три-четыре-пять лет", - резюмировала Семенова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.