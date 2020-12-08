https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588213780.html

В Минздраве рассказали, как врачи обучались лечению COVID-19

В Минздраве рассказали, как врачи обучались лечению COVID-19

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова рассказала, что для обучения врачей лечению пациентов с коронавирусом использовались короткие... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:20

2020-12-08T14:20

2020-12-08T14:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна семенова

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова рассказала, что для обучения врачей лечению пациентов с коронавирусом использовались короткие дополнительные образовательные программы.Семенова отметила, что медицинское образование может двигаться "в определенную широту компетенций" и в случае, если возникает крайняя необходимость, быстро дополнительными программами "изменять траекторию работников"."Это та тактика, которую мы приняли сейчас при борьбе с коронавирусной инфекцией, то есть мы всем дали унифицированный, с одной стороны, модуль, который наслоили на конкретные компетенции, подстроились под эти компетенции и быстро, короткими образовательными программами, научили лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. Диагностировать и лечить", - сказала она в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020".Также, по ее словам, можно, имея долгосрочное планирование, четко понимать, особенно применительно к узким специалистам, сколько таких специалистов потребуется."Потому что мы понимаем, что узкие специалисты, особенно в высокотехнологичной помощи, это специалисты, которые, конечно, готовятся не шесть лет плюс один или два года. Это специалисты, которые готовятся шесть лет плюс как минимум три-четыре-пять лет", - резюмировала Семенова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, коронавирусы, здоровье - общество, общество