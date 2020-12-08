https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588164104.html

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован на Алтае, в Ненецком АО - 0,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:13

2020-12-08T11:13

2020-12-08T11:13

распространение нового коронавируса

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

республика алтай

новосибирская область

оренбургская область

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован на Алтае, в Ненецком АО - 0,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста 0,7% зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии, Магаданской области, Тыве, Костромской области, Оренбургской области, Марий Эл, Новосибирской области, Чукотском автономном округе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

республика алтай

новосибирская область

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ненецкий автономный округ, ханты-мансийский автономный округ, республика алтай, новосибирская область, оренбургская область, общество