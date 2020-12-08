https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588164104.html
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован на Алтае, в Ненецком АО - 0,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:13
2020-12-08T11:13
2020-12-08T11:13
распространение нового коронавируса
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
республика алтай
новосибирская область
оренбургская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован на Алтае, в Ненецком АО - 0,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста 0,7% зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии, Магаданской области, Тыве, Костромской области, Оренбургской области, Марий Эл, Новосибирской области, Чукотском автономном округе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
республика алтай
новосибирская область
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ненецкий автономный округ, ханты-мансийский автономный округ, республика алтай, новосибирская область, оренбургская область, общество