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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588164104.html
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован на Алтае, в Ненецком АО - 0,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:13
2020-12-08T11:13
распространение нового коронавируса
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
республика алтай
новосибирская область
оренбургская область
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован на Алтае, в Ненецком АО - 0,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста 0,7% зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии, Магаданской области, Тыве, Костромской области, Оренбургской области, Марий Эл, Новосибирской области, Чукотском автономном округе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
республика алтай
новосибирская область
оренбургская область
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ненецкий автономный округ, ханты-мансийский автономный округ, республика алтай, новосибирская область, оренбургская область, общество

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

11:13 08.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован на Алтае, в Ненецком АО - 0,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Ненецкий автономный округ - 0,4%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан - 0,6%", - говорится в сообщении.
Темп прироста 0,7% зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии, Магаданской области, Тыве, Костромской области, Оренбургской области, Марий Эл, Новосибирской области, Чукотском автономном округе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаНенецкий автономный округХанты-Мансийский автономный округРеспублика АлтайНовосибирская областьОренбургская областьОбщество
 
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