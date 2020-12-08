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https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588133325.html
Врач рассказал о серьезных последствиях COVID-19 у трети пациентов
Врач рассказал о серьезных последствиях COVID-19 у трети пациентов
Различные синдромы после выздоровления от коронавирусной инфекции испытывают порядка трети бывших пациентов, заявил РИА Новости генеральный секретарь... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T05:07
2020-12-08T05:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
рим
милан
италия
в мире
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РИМ, 8 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Различные синдромы после выздоровления от коронавирусной инфекции испытывают порядка трети бывших пациентов, заявил РИА Новости генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти (Silvestro Scotti).Другой группой, по словам эксперта, стали перенесшие более легкую форму инфекции, причем сроки их восстановления зачастую зависят от возраста. Но даже в этой категории присутствуют синдромы "пост-Covid", среди которых секретарь Fimmg выделил слабость и психологические проблемы."Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами. Нам еще предстоит определить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди этих пациентов", - сказал секретарь ассоциации медиков.По его словам, 15% пациентов испытывают необходимость в длительном мониторинге испытываемых симптомов."Пациенты, переболевшие весной, сейчас наблюдаются на протяжении шести месяцев. Получившее исследование должно стандартизировать терапию различных симптомов, которую затем нужно распространить на местном уровне", - сказал Скотти.В итальянском сегменте Facebook тем временем появилась группа для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции.Как рассказала РИА Новости создатель сообщества "победивших COVID" Морена Коломби (Morena Colombi), сейчас в нем состоят 11 тысяч человек.Жительница пригорода Милана, работающая на предприятии по производству косметики под Миланом, поведала, что заразилась коронавирусом в феврале, оказавшись "одной из первых из первой волны". У нее была довольно легкая форма, без двустороннего воспаления легких, "только одного из них"."Я провела три дня в больнице, остальное – в домашней изоляции. Сначала, вы знаете, дома не было никакой терапии, никакого лечения. В марте я получила отрицательные анализы. После чего начались все проблемы", - заявила итальянка.По ее словам, спустя полгода она продолжает испытывать усталость, одышку, мышечные боли, утренний тремор конечностей, имеет неприятности с кишечником и щитовидной железой."Синдромы добавляются постепенно с течением времени, не то чтобы они появились все вместе", - отмечает Коломби. Из-за них она работает по две недели с перерывом на 10 дней, которые ей требуются домашний отдых"В мае я еще чувствовала себя плохо, но врачи не давали мне никаких ответов. Мне даже говорили, что я немного ипохондрик или в депрессии. Поскольку я не считала себя безумной, я решила открыть группу и понять, что происходит с другими людьми, чтобы удостовериться в этом. И мне тогда открылся мир, которого лучше бы вообще не было", - сказала она.Говоря о других участниках группы, она шутит: "Проще сказать, какие синдромы у нас есть, чем назвать те, которых нет"."Самым серьезным становится хроническая усталость - когда все движения становятся настолько тяжелыми, что кажется, что на тебе огромный вес цемента. И это не связано с проблемами с дыханием, большинство из нас согласно анализам имеют довольно чистые легкие", - заявил Коломби.Другим синдромом, рассказала она, стал "туман в голове", который приносит с собой не только проблемы с памятью, но и речью. Человек путает слова, думая, что сказал то, чего на самом деле не прозвучало."Я замечаю, что последние выздоровевшие быстрее получают эти проблемы, чем мы. Кажется, что эта болезнь активизировала патологии, которые могли бы развиться через несколько лет", - делится женщина.Она считает, что в Италии пока не умеют справляться с этой ситуацией: считается, что ты выздоровел после сдачи отрицательного теста. Официально проблемы со здоровьем после инфекции не признаны заболеванием, и обычные терапевты не знают, с чего начать.Между тем все анализы надо сдавать за деньги.Коломби намерена придать своей инициативе официальный статус и изучает, что нужно сделать, чтобы создать из выздоровевших некоммерческую организацию. Пока же она пишет письма представителям властей – президенту Ломбардии, местному правительству, а также в Рим в Совет министров Италии."Пока единственный, кто мне ответил, был премьер Конте. Это был формальный ответ, в котором он благодарил за то, что сообщила ему о проблеме, и передал вопрос министру здравоохранения Сперанце", - сказала итальянка.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/lekarstvo-1588127920.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рим, милан, италия, в мире

Врач рассказал о серьезных последствиях COVID-19 у трети пациентов

05:07 08.12.2020 (обновлено: 05:10 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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РИМ, 8 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Различные синдромы после выздоровления от коронавирусной инфекции испытывают порядка трети бывших пациентов, заявил РИА Новости генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти (Silvestro Scotti).
"Прежде всего, бывших пациентов надо разделить на две группы – одни перенесли тяжелые поражение дыхательных органов и попали в больницу, где были подвергнуты серьезной терапии вплоть до интубации. Им необходима амбулаторная реабилитация, восстановление респираторных функций", - заявил врач.
Другой группой, по словам эксперта, стали перенесшие более легкую форму инфекции, причем сроки их восстановления зачастую зависят от возраста. Но даже в этой категории присутствуют синдромы "пост-Covid", среди которых секретарь Fimmg выделил слабость и психологические проблемы.
"Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами. Нам еще предстоит определить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди этих пациентов", - сказал секретарь ассоциации медиков.
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По его словам, 15% пациентов испытывают необходимость в длительном мониторинге испытываемых симптомов.
"Пациенты, переболевшие весной, сейчас наблюдаются на протяжении шести месяцев. Получившее исследование должно стандартизировать терапию различных симптомов, которую затем нужно распространить на местном уровне", - сказал Скотти.
В итальянском сегменте Facebook тем временем появилась группа для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции.
Как рассказала РИА Новости создатель сообщества "победивших COVID" Морена Коломби (Morena Colombi), сейчас в нем состоят 11 тысяч человек.
Жительница пригорода Милана, работающая на предприятии по производству косметики под Миланом, поведала, что заразилась коронавирусом в феврале, оказавшись "одной из первых из первой волны". У нее была довольно легкая форма, без двустороннего воспаления легких, "только одного из них".
"Я провела три дня в больнице, остальное – в домашней изоляции. Сначала, вы знаете, дома не было никакой терапии, никакого лечения. В марте я получила отрицательные анализы. После чего начались все проблемы", - заявила итальянка.
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По ее словам, спустя полгода она продолжает испытывать усталость, одышку, мышечные боли, утренний тремор конечностей, имеет неприятности с кишечником и щитовидной железой.
"Синдромы добавляются постепенно с течением времени, не то чтобы они появились все вместе", - отмечает Коломби. Из-за них она работает по две недели с перерывом на 10 дней, которые ей требуются домашний отдых
"В мае я еще чувствовала себя плохо, но врачи не давали мне никаких ответов. Мне даже говорили, что я немного ипохондрик или в депрессии. Поскольку я не считала себя безумной, я решила открыть группу и понять, что происходит с другими людьми, чтобы удостовериться в этом. И мне тогда открылся мир, которого лучше бы вообще не было", - сказала она.
Говоря о других участниках группы, она шутит: "Проще сказать, какие синдромы у нас есть, чем назвать те, которых нет".
"Самым серьезным становится хроническая усталость - когда все движения становятся настолько тяжелыми, что кажется, что на тебе огромный вес цемента. И это не связано с проблемами с дыханием, большинство из нас согласно анализам имеют довольно чистые легкие", - заявил Коломби.
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Другим синдромом, рассказала она, стал "туман в голове", который приносит с собой не только проблемы с памятью, но и речью. Человек путает слова, думая, что сказал то, чего на самом деле не прозвучало.
"Я замечаю, что последние выздоровевшие быстрее получают эти проблемы, чем мы. Кажется, что эта болезнь активизировала патологии, которые могли бы развиться через несколько лет", - делится женщина.
Она считает, что в Италии пока не умеют справляться с этой ситуацией: считается, что ты выздоровел после сдачи отрицательного теста. Официально проблемы со здоровьем после инфекции не признаны заболеванием, и обычные терапевты не знают, с чего начать.
Между тем все анализы надо сдавать за деньги.
Коломби намерена придать своей инициативе официальный статус и изучает, что нужно сделать, чтобы создать из выздоровевших некоммерческую организацию. Пока же она пишет письма представителям властей – президенту Ломбардии, местному правительству, а также в Рим в Совет министров Италии.
"Пока единственный, кто мне ответил, был премьер Конте. Это был формальный ответ, в котором он благодарил за то, что сообщила ему о проблеме, и передал вопрос министру здравоохранения Сперанце", - сказала итальянка.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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