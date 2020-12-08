https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588132975.html

Врач назвал необходимые препараты во время пандемии

Врач назвал необходимые препараты во время пандемии

Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов посоветовал лекарства, которые следует иметь под рукой в период пандемии... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T04:48

2020-12-08T04:48

2020-12-08T04:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей зырянов

здоровье

рудн

общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов посоветовал лекарства, которые следует иметь под рукой в период пандемии COVID-19, передает портал "АиФ".Он предостерег от покупки антибиотиков, поскольку для лечения ими требуется назначение врача. Вместо этого россиянам рекомендуют запастись жаропонижающими препаратами.Также медик призвал не принимать самостоятельно противовирусные препараты. Это допустимо лишь под контролем специалистов, так как эти средства "обладают массой нежелательных реакций". По мнению Зырянова, не стоит в том числе злоупотреблять витамином D. В избытке он может стать причиной поражения сосудов, почечной недостаточности и других проблем со здоровьем.Два уровня защиты от коронавирусаПроникновению коронавируса в организм человека мешают два уровня иммунной защиты: природный и искусственный. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков.По его словам, организм может сопротивляться различным вирусам и инфекциям благодаря врожденному иммунитету. Создать второй, искусственный уровень обороны можно с помощью вакцинации.Цветков отметил, что второй уровень защиты должен компенсировать негативное воздействие разных факторов на врожденный иммунитет и научить организм правильно реагировать на коронавирус.Ситуация с коронавирусом в странеЗа минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 142 новых заболевших COVID-19, у 20,6 процента симптомы отсутствуют. Умерли 456 пациентов, 18 850 выздоровели.С начала весны в России коронавирусом заразились 2 488 912 человек, из них 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587905673.html

https://ria.ru/20201206/obonyanie-1587870553.html

https://ria.ru/20201206/rasprostraniteli-1587862247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей зырянов, здоровье, рудн, общество