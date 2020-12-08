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Попова прокомментировала нарушения на концертах в Москве и Петербурге
Попова прокомментировала нарушения на концертах в Москве и Петербурге
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о концертах в Москве и Санкт-Петербурге, заявила, что нельзя провоцировать людей на нанесение вреда своему здоровью,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:01
2020-12-08T15:01
2020-12-08T15:05
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о концертах в Москве и Санкт-Петербурге, заявила, что нельзя провоцировать людей на нанесение вреда своему здоровью, Роспотребнадзор наказывал и будет наказывать за это.По ее словам, провокация на нигилизм по отношению к коронавирусу - плохая история.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, москва, санкт-петербург, общество