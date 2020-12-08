https://ria.ru/20201208/kontserty-1588225416.html

Попова прокомментировала нарушения на концертах в Москве и Петербурге

Попова прокомментировала нарушения на концертах в Москве и Петербурге

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о концертах в Москве и Санкт-Петербурге, заявила, что нельзя провоцировать людей на нанесение вреда своему здоровью,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:01

2020-12-08T15:01

2020-12-08T15:05

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

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санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о концертах в Москве и Санкт-Петербурге, заявила, что нельзя провоцировать людей на нанесение вреда своему здоровью, Роспотребнадзор наказывал и будет наказывать за это.По ее словам, провокация на нигилизм по отношению к коронавирусу - плохая история.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, москва, санкт-петербург, общество