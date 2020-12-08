https://ria.ru/20201208/konstitutsiya-1588221474.html

Путин подписал пакет законов о верховенстве Конституции

Путин подписал пакет законов о верховенстве Конституции

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:44

2020-12-08T14:44

2020-12-08T14:44

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.В пакет входит 5 инициатив с поправками в более 110 законодательных актов РФ, в том числе в 6 кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. Президентом подписаны 4 федеральных закона, поправки в Семейный кодекс в настоящее время прошли первое чтение в Госдуме.В июле в Конституцию были внесены поправки, предусматривающие, что не соответствующие Конституции РФ международные договоры России не подлежат введению в действие и применению.В соответствии с этими конституционными положениями во входящих в пакет законах указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем конституции, не допускается.

https://ria.ru/20201208/gossovet-1588215419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир путин, политика