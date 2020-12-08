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Путин подписал пакет законов о верховенстве Конституции
Путин подписал пакет законов о верховенстве Конституции
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:44
2020-12-08T14:44
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.В пакет входит 5 инициатив с поправками в более 110 законодательных актов РФ, в том числе в 6 кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. Президентом подписаны 4 федеральных закона, поправки в Семейный кодекс в настоящее время прошли первое чтение в Госдуме.В июле в Конституцию были внесены поправки, предусматривающие, что не соответствующие Конституции РФ международные договоры России не подлежат введению в действие и применению.В соответствии с этими конституционными положениями во входящих в пакет законах указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем конституции, не допускается.
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госдума рф, владимир путин, политика

Путин подписал пакет законов о верховенстве Конституции

14:44 08.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИздание Конституции РФ с новыми поправками в продаже в Москве
Издание Конституции РФ с новыми поправками в продаже в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
В пакет входит 5 инициатив с поправками в более 110 законодательных актов РФ, в том числе в 6 кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. Президентом подписаны 4 федеральных закона, поправки в Семейный кодекс в настоящее время прошли первое чтение в Госдуме.
В июле в Конституцию были внесены поправки, предусматривающие, что не соответствующие Конституции РФ международные договоры России не подлежат введению в действие и применению.
В соответствии с этими конституционными положениями во входящих в пакет законах указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем конституции, не допускается.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в открытии многофункциональных медцентров Минобороны России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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