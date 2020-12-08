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Лучшую швею России выберут в Иванове
Лучшую швею России выберут в Иванове
Федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" пройдет, в четверг, 10 декабря, в Иванове в онлайн-формате - область... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:34
2020-12-08T10:34
2020-12-08T10:34
ивановская область
иваново
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ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. Федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" пройдет, в четверг, 10 декабря, в Иванове в онлайн-формате - область впервые за несколько лет примет конкурс профессионального мастерства такого уровня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, Ивановскую область в финале представит победительница регионального этапа конкурса.Конкурсные задания для участниц будут включать проверку индивидуальных теоретических знаний и выполнение одинакового для всех практического задания. Конкурсантки продемонстрируют свое мастерство на оборудованных в регионах площадках. Рабочее место для представителя Ивановской области организовано на базе Ивановского колледжа легкой промышленности. Наблюдение за выполнением заданий финального конкурса будет осуществлять в онлайн-режиме экспертная рабочая группа при помощи видеосвязи с регионами участниц.Победителя и призеров федерального этапа конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" ожидают призы и денежное поощрение от министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей – за второе и сто тысяч рублей – за третье.
https://ria.ru/20201126/tsentr-1586433327.html
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иваново
ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости
. Федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" пройдет, в четверг, 10 декабря, в Иванове
в онлайн-формате - область впервые за несколько лет примет конкурс профессионального мастерства такого уровня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"За звание лучшей по профессии поборются швеи из 12 регионов России – Волгоградской, Ивановской, Калужской, Кировской, Ростовской, Самарской, Оренбургской, Рязанской областей, Краснодарского и Красноярского краёв, республик Башкортостан и Хакассия", – сказал собеседник агентства.
По его словам, Ивановскую область в финале представит победительница регионального этапа конкурса.
Конкурсные задания для участниц будут включать проверку индивидуальных теоретических знаний и выполнение одинакового для всех практического задания. Конкурсантки продемонстрируют свое мастерство на оборудованных в регионах площадках. Рабочее место для представителя Ивановской области организовано на базе Ивановского колледжа легкой промышленности. Наблюдение за выполнением заданий финального конкурса будет осуществлять в онлайн-режиме экспертная рабочая группа при помощи видеосвязи с регионами участниц.
Победителя и призеров федерального этапа конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" ожидают призы и денежное поощрение от министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей – за второе и сто тысяч рублей – за третье.