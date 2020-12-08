Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/koloniya-1588172054.html
Волгоградец получил семь лет колонии за угон 14 иномарок
Волгоградец получил семь лет колонии за угон 14 иномарок
Суд приговорил жителя Волгоградской области, вместе с подельниками угнавшего в нескольких регионах 14 иномарок на сумму 30 миллионов рублей и пытавшегося... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:42
2020-12-08T11:43
lexus
волгоградская область
волжский
ставропольский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:359:2756:1909_1920x0_80_0_0_06bbb04287acb13783d228623c568ea3.jpg
ВОЛГОГРАД, 8 дек – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области, вместе с подельниками угнавшего в нескольких регионах 14 иномарок на сумму 30 миллионов рублей и пытавшегося похитить еще 5 автомобилей, к семи годам колонии, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По ее словам, ранее судимый житель Волгоградской области вместе с четырьмя подельниками с 2016 по 2018 годы угоняли Toyota и Lexus на территории Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областей и Ставропольского края для последующей продажи. Преступники, по информации прокуратуры, использовали устройства для дублирования и фиксации противоугонных систем и блокирования передачи данных геолокации. Отмечается, что всего ими было похищено 14 машин на сумму 30 миллионов рублей, еще пять пытались угнать. Задержали угонщиков в сентябре 2018 года в городе Волжский."Волжский городской суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сказала Черединина.По данным прокуратуры, дела троих его сообщников расследуются, еще один подельник приговорен к 6 годам лишения свободы. Отмечается, что полицейским удалось найти 11 угнанных иномарок, они были возвращены владельцам.
https://ria.ru/20201202/avtovaz-1587342952.html
волгоградская область
волжский
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_3e95dfc6cefac7b523aafe0bac08a277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
lexus, волгоградская область, волжский, ставропольский край, происшествия

Волгоградец получил семь лет колонии за угон 14 иномарок

11:42 08.12.2020 (обновлено: 11:43 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 8 дек – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области, вместе с подельниками угнавшего в нескольких регионах 14 иномарок на сумму 30 миллионов рублей и пытавшегося похитить еще 5 автомобилей, к семи годам колонии, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
По ее словам, ранее судимый житель Волгоградской области вместе с четырьмя подельниками с 2016 по 2018 годы угоняли Toyota и Lexus на территории Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областей и Ставропольского края для последующей продажи. Преступники, по информации прокуратуры, использовали устройства для дублирования и фиксации противоугонных систем и блокирования передачи данных геолокации. Отмечается, что всего ими было похищено 14 машин на сумму 30 миллионов рублей, еще пять пытались угнать. Задержали угонщиков в сентябре 2018 года в городе Волжский.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 14:22
Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре обновили месячный рекорд за семь лет
"Волжский городской суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сказала Черединина.
По данным прокуратуры, дела троих его сообщников расследуются, еще один подельник приговорен к 6 годам лишения свободы. Отмечается, что полицейским удалось найти 11 угнанных иномарок, они были возвращены владельцам.
 
LexusВолгоградская областьВолжскийСтавропольский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
16:54ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами
16:53Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой
16:51Глава астраханского минздрава отравился хлором при эвакуации детей
16:46Ученый объяснил совет Поповой желающим привиться от COVID не пить 56 дней
16:42ГД приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами
Лента новостейМолния