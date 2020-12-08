https://ria.ru/20201208/koloniya-1588172054.html

Волгоградец получил семь лет колонии за угон 14 иномарок

Волгоградец получил семь лет колонии за угон 14 иномарок

Суд приговорил жителя Волгоградской области, вместе с подельниками угнавшего в нескольких регионах 14 иномарок на сумму 30 миллионов рублей и пытавшегося... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:42

2020-12-08T11:42

2020-12-08T11:43

lexus

волгоградская область

волжский

ставропольский край

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 8 дек – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области, вместе с подельниками угнавшего в нескольких регионах 14 иномарок на сумму 30 миллионов рублей и пытавшегося похитить еще 5 автомобилей, к семи годам колонии, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По ее словам, ранее судимый житель Волгоградской области вместе с четырьмя подельниками с 2016 по 2018 годы угоняли Toyota и Lexus на территории Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областей и Ставропольского края для последующей продажи. Преступники, по информации прокуратуры, использовали устройства для дублирования и фиксации противоугонных систем и блокирования передачи данных геолокации. Отмечается, что всего ими было похищено 14 машин на сумму 30 миллионов рублей, еще пять пытались угнать. Задержали угонщиков в сентябре 2018 года в городе Волжский."Волжский городской суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сказала Черединина.По данным прокуратуры, дела троих его сообщников расследуются, еще один подельник приговорен к 6 годам лишения свободы. Отмечается, что полицейским удалось найти 11 угнанных иномарок, они были возвращены владельцам.

https://ria.ru/20201202/avtovaz-1587342952.html

волгоградская область

волжский

ставропольский край

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lexus, волгоградская область, волжский, ставропольский край, происшествия