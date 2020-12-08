https://ria.ru/20201208/koloniya-1588166040.html
Убийца известного нижегородского бизнесмена получил 12 лет колонии
Убийца известного нижегородского бизнесмена получил 12 лет колонии
Обвиняемый в убийстве известного нижегородского бизнесмена Виктора Ворошилова осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:18
2020-12-08T11:18
2020-12-08T11:18
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
богородск
ленинский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве известного нижегородского бизнесмена Виктора Ворошилова осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что 17 сентября 2019 года бизнесмен на своем автомобиле Toyota приехал в гаражный массив в Ленинском районе Нижнего Новгорода по приглашению 34-летнего мужчины обсудить совместный бизнес-проект. Выслушав предложение, он отказался от сотрудничества. В ходе возникшего конфликта подсудимый бросил в голову предпринимателя камень, от чего 48-летний мужчина скончался на месте. Затем подсудимый перенес тело бизнесмена к его автомобилю, облил бензином и поджег, предварительно похитив имущество погибшего. После этого подсудимый уехал в Чувашию, где был задержан сотрудниками полиции.В ходе предварительного расследования обвиняемый вину признал частично. Судом мужчина признан виновным в убийстве (статья 105 УК РФ) и краже (статья 158 УК РФ).Ворошилов был генеральным директором завода "Багем" по продаже автомобильных нестандартных и специализированных прицепов, который располагается в городе Богородске Нижегородской области.
https://ria.ru/20201207/prigovor-1587976611.html
нижний новгород
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, богородск, ленинский район, происшествия