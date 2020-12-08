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Убийца известного нижегородского бизнесмена получил 12 лет колонии
Убийца известного нижегородского бизнесмена получил 12 лет колонии
Обвиняемый в убийстве известного нижегородского бизнесмена Виктора Ворошилова осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:18
2020-12-08T11:18
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
богородск
ленинский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве известного нижегородского бизнесмена Виктора Ворошилова осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что 17 сентября 2019 года бизнесмен на своем автомобиле Toyota приехал в гаражный массив в Ленинском районе Нижнего Новгорода по приглашению 34-летнего мужчины обсудить совместный бизнес-проект. Выслушав предложение, он отказался от сотрудничества. В ходе возникшего конфликта подсудимый бросил в голову предпринимателя камень, от чего 48-летний мужчина скончался на месте. Затем подсудимый перенес тело бизнесмена к его автомобилю, облил бензином и поджег, предварительно похитив имущество погибшего. После этого подсудимый уехал в Чувашию, где был задержан сотрудниками полиции.В ходе предварительного расследования обвиняемый вину признал частично. Судом мужчина признан виновным в убийстве (статья 105 УК РФ) и краже (статья 158 УК РФ).Ворошилов был генеральным директором завода "Багем" по продаже автомобильных нестандартных и специализированных прицепов, который располагается в городе Богородске Нижегородской области.
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нижний новгород
богородск
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, богородск, ленинский район, происшествия

Убийца известного нижегородского бизнесмена получил 12 лет колонии

11:18 08.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве известного нижегородского бизнесмена Виктора Ворошилова осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 17 сентября 2019 года бизнесмен на своем автомобиле Toyota приехал в гаражный массив в Ленинском районе Нижнего Новгорода по приглашению 34-летнего мужчины обсудить совместный бизнес-проект. Выслушав предложение, он отказался от сотрудничества. В ходе возникшего конфликта подсудимый бросил в голову предпринимателя камень, от чего 48-летний мужчина скончался на месте. Затем подсудимый перенес тело бизнесмена к его автомобилю, облил бензином и поджег, предварительно похитив имущество погибшего. После этого подсудимый уехал в Чувашию, где был задержан сотрудниками полиции.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 10:57
Житель Приморья получил около 23 лет колонии за изнасилование девочки
В ходе предварительного расследования обвиняемый вину признал частично. Судом мужчина признан виновным в убийстве (статья 105 УК РФ) и краже (статья 158 УК РФ).
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении СУСК.
Ворошилов был генеральным директором завода "Багем" по продаже автомобильных нестандартных и специализированных прицепов, который располагается в городе Богородске Нижегородской области.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородБогородскЛенинский районПроисшествия
 
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