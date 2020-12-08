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https://ria.ru/20201208/knigi-1588143691.html
Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
Наибольшей популярностью у россиян среди электронных и аудиокниг в 2020 году пользовались "Расширить сознание легально" Владислава Гайдукевича, "Тонкое... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:09
2020-12-08T10:03
культура
литрес
александра маринина (марина алексеева)
джордж оруэлл (эрик блэр)
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наибольшей популярностью у россиян среди электронных и аудиокниг в 2020 году пользовались "Расширить сознание легально" Владислава Гайдукевича, "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной, об этом свидетельствуют результаты рейтинга группы компаний "ЛитРес".В топ-10 также вошли такие произведения, как аудиокнига "Подсознание может всё!" Джона Кехо, детектив Александры Марининой "Безупречная репутация", Виктор Пелевин и "Непобедимое солнце", "Пять языков любви" американского автора Гэри Чепмена, "Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку" Анастасии Залоги, детектив "Внутри убийцы" Майка Омера, знаменитая антиутопия "1984" Джорджа Оруэлла, аудиокнига "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ной Харрари и "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка" психолога Людмилы Петрановской.Как рассказали в пресс-службе, согласно рейтингу книжного сервиса MyBook, наибольшей популярностью пользовались книги по психологии и личностному развитию, произведения по бизнесу и истории, а также классическая литература. Самые популярные авторы - Стивен Кинг, последняя книга которого в ноябре вышла в сервисе эксклюзивно, Борис Акунин и Джен Синсеро. Книгой года в сервисе стала "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона в аудиоформате.Кроме того, в рамках проекта "ЛитРес: Библиотека", который помогает государственным публичным библиотекам в России выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги, наибольшим спросом пользовалась книга-бестселлер "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной. Также в пятерку популярных книг вошли "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро, Михаил Лабковский "Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым", "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и детектив "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса.
https://ria.ru/20201202/knigi-1587325087.html
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РИА Новости
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60
литрес, александра маринина (марина алексеева), джордж оруэлл (эрик блэр), общество

Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году

09:09 08.12.2020 (обновлено: 10:03 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей РудаковЭлектронная книга
Электронная книга - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Андрей Рудаков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наибольшей популярностью у россиян среди электронных и аудиокниг в 2020 году пользовались "Расширить сознание легально" Владислава Гайдукевича, "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной, об этом свидетельствуют результаты рейтинга группы компаний "ЛитРес".
"В книжном сервисе "ЛитРес" в 2020 году №1 по количеству проданных экземпляров стала тридцатистраничная книга независимого автора Владислава Гайдукевича "Расширить сознание легально". Ее купили более 40 000 раз. Интересно, что в топе продаж в целом лидирует нон-фикшн литература, однако от общего количества проданных книг она составляет только 37%, как и в 2019 году", - рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний.
В топ-10 также вошли такие произведения, как аудиокнига "Подсознание может всё!" Джона Кехо, детектив Александры Марининой "Безупречная репутация", Виктор Пелевин и "Непобедимое солнце", "Пять языков любви" американского автора Гэри Чепмена, "Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку" Анастасии Залоги, детектив "Внутри убийцы" Майка Омера, знаменитая антиутопия "1984" Джорджа Оруэлла, аудиокнига "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ной Харрари и "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка" психолога Людмилы Петрановской.
Как рассказали в пресс-службе, согласно рейтингу книжного сервиса MyBook, наибольшей популярностью пользовались книги по психологии и личностному развитию, произведения по бизнесу и истории, а также классическая литература. Самые популярные авторы - Стивен Кинг, последняя книга которого в ноябре вышла в сервисе эксклюзивно, Борис Акунин и Джен Синсеро. Книгой года в сервисе стала "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона в аудиоформате.
Книги - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 13:11Культура
Названы самые популярные книги десятилетия
Кроме того, в рамках проекта "ЛитРес: Библиотека", который помогает государственным публичным библиотекам в России выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги, наибольшим спросом пользовалась книга-бестселлер "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной. Также в пятерку популярных книг вошли "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро, Михаил Лабковский "Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым", "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и детектив "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса.
Книжные новинки - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 08:00Культура
От Водолазкина до Салли Руни. Какие книжки выбрать перед Новым годом
 
КультураЛитРесАлександра Маринина (Марина Алексеева)Джордж Оруэлл (Эрик Блэр)Общество
 
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