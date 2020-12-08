https://ria.ru/20201208/kipr-1588162467.html

Туроператоры объяснили, сколько будет стоить отдых на Кипре будущим летом

Туроператоры объяснили, сколько будет стоить отдых на Кипре будущим летом

Туроператоры рассказали о стоимости путевок на Кипр на весну и лето 2021 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:21

2020-12-08T11:21

2020-12-08T11:21

куда можно лететь

куда поехать

туристы

отдых

виза

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали о стоимости путевок на Кипр на весну и лето 2021 года, сообщает АТОР.На минувшей неделе Совет министров Кипра утвердил измененный план действий по постепенному возобновлению полетов и открытию аэропортов. Эти процедуры запланированы на март. Предполагается, что все страны поделят на четыре категориям, и правила въезда для граждан из них будут отличаться. Так, исходя из текущей эпидемиологической ситуации РФ отнесена к "красной" категории.Россиянам для въезда на Кипр потребуется двойное лабораторное тестирование: анализ на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета, а также ПЦР-тест уже по прибытии. При этом самоизоляции или карантина не потребуется.По оценке туроператоров, заявленная Кипром позиция позволяет, как минимум, говорить о том, что российских туристов пустят в страну.По его мнению, в плюс Кипру также лояльный визовый формат, что уже делает его одним из фаворитов летнего сезона. "У многих россиян закончился шенген, когда откроются визовые центры европейских стран, и сколько будут делать новый документ, неизвестно. Поэтому Кипр перед стартом сезона-2021 в лучшем положении, чем Греция, Испания или Италия", — пояснил эксперт.У большинства туроператоров программы на весну и лето сформированы и доступны для бронирования. Стоимость недельного тура на Кипр на двоих в марте с перелетом и проживанием в отеле категории три звезды с завтраком начинается от 65 тысяч рублей. В начале лета такой отдых обойдется как минимум в 72 тысячи рублей.

https://ria.ru/20201204/kipr-1587681755.html

https://ria.ru/20201204/kipr-1587707502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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