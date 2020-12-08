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Туроператоры объяснили, сколько будет стоить отдых на Кипре будущим летом
Туроператоры объяснили, сколько будет стоить отдых на Кипре будущим летом
Туроператоры рассказали о стоимости путевок на Кипр на весну и лето 2021 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:21
2020-12-08T11:21
2020-12-08T11:21
куда можно лететь
куда поехать
туристы
отдых
виза
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коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали о стоимости путевок на Кипр на весну и лето 2021 года, сообщает АТОР.На минувшей неделе Совет министров Кипра утвердил измененный план действий по постепенному возобновлению полетов и открытию аэропортов. Эти процедуры запланированы на март. Предполагается, что все страны поделят на четыре категориям, и правила въезда для граждан из них будут отличаться. Так, исходя из текущей эпидемиологической ситуации РФ отнесена к "красной" категории.Россиянам для въезда на Кипр потребуется двойное лабораторное тестирование: анализ на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета, а также ПЦР-тест уже по прибытии. При этом самоизоляции или карантина не потребуется.По оценке туроператоров, заявленная Кипром позиция позволяет, как минимум, говорить о том, что российских туристов пустят в страну.По его мнению, в плюс Кипру также лояльный визовый формат, что уже делает его одним из фаворитов летнего сезона. "У многих россиян закончился шенген, когда откроются визовые центры европейских стран, и сколько будут делать новый документ, неизвестно. Поэтому Кипр перед стартом сезона-2021 в лучшем положении, чем Греция, Испания или Италия", — пояснил эксперт.У большинства туроператоров программы на весну и лето сформированы и доступны для бронирования. Стоимость недельного тура на Кипр на двоих в марте с перелетом и проживанием в отеле категории три звезды с завтраком начинается от 65 тысяч рублей. В начале лета такой отдых обойдется как минимум в 72 тысячи рублей.
https://ria.ru/20201204/kipr-1587681755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куда можно лететь, куда поехать, туристы, отдых, виза, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр, греция, испания
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Туроператоры рассказали о стоимости путевок на Кипр на весну и лето 2021 года, сообщает
АТОР.
На минувшей неделе Совет министров Кипра утвердил измененный план действий по постепенному возобновлению полетов и открытию аэропортов. Эти процедуры запланированы на март. Предполагается, что все страны поделят на четыре категориям, и правила въезда для граждан из них будут отличаться. Так, исходя из текущей эпидемиологической ситуации РФ отнесена к "красной" категории.
Россиянам для въезда на Кипр потребуется двойное лабораторное тестирование: анализ на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета, а также ПЦР-тест уже по прибытии. При этом самоизоляции или карантина не потребуется.
По оценке туроператоров, заявленная Кипром позиция позволяет, как минимум, говорить о том, что российских туристов пустят в страну.
"Все изголодались по зарубежным курортам, поэтому, если прямое авиасообщение с островом будет восстановлено, спрос будет хорошим. Если придется добираться на кипрские курорты со стыковками, наши сограждане все равно поедут", — считает топ-менеджер одной из крупных туроператорских компаний, работающих на этом направлении.
По его мнению, в плюс Кипру также лояльный визовый формат, что уже делает его одним из фаворитов летнего сезона. "У многих россиян закончился шенген, когда откроются визовые центры европейских стран, и сколько будут делать новый документ, неизвестно. Поэтому Кипр перед стартом сезона-2021 в лучшем положении, чем Греция, Испания или Италия", — пояснил эксперт.
У большинства туроператоров программы на весну и лето сформированы и доступны для бронирования. Стоимость недельного тура на Кипр на двоих в марте с перелетом и проживанием в отеле категории три звезды с завтраком начинается от 65 тысяч рублей. В начале лета такой отдых обойдется как минимум в 72 тысячи рублей.