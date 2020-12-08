https://ria.ru/20201208/kiberataka-1588272296.html
Посольство в Норвегии ответило на обвинения в адрес России в кибератаке
Посольство в Норвегии ответило на обвинения в адрес России в кибератаке
Посольство России в Осло прокомментировало обвинения в причастности Москвы к кибератаке на парламент Норвегии и назвало их неприемлемыми. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:06
2020-12-08T18:06
2020-12-08T19:17
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Посольство России в Осло прокомментировало обвинения в причастности Москвы к кибератаке на парламент Норвегии и назвало их неприемлемыми. "Как мы и предполагали, расследование полицейской службой безопасности Норвегии кибератаки на норвежский парламент закончилось ничем: никаких доказательств причастности к ней России не найдено. Обвинения без доказательств в режиме highly likely неприемлемы", — говорится на странице дипмиссии в Facebook.В посольстве подчеркнули, что в России, в отличие от некоторых норвежских политиков, бережно относятся к сохранению диалога и дорожат многовековой дружбой и сотрудничеством с норвежским народом. Там также отметили, что уведомлений об источниках вредоносной активности из российского пространства не поступало. Как ранее заявили в PST, спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков, могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией. При этом отмечалось, что достаточных доказательств нет.
https://ria.ru/20201208/kiberataka-1588243510.html
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москва, осло, россия, норвегия, в мире
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Посольство России в Осло
прокомментировало обвинения в причастности Москвы
к кибератаке на парламент Норвегии
и назвало их неприемлемыми.
"Как мы и предполагали, расследование полицейской службой безопасности Норвегии кибератаки на норвежский парламент закончилось ничем: никаких доказательств причастности к ней России не найдено. Обвинения без доказательств в режиме highly likely неприемлемы", — говорится на странице дипмиссии в Facebook
.
В посольстве подчеркнули, что в России, в отличие от некоторых норвежских политиков, бережно относятся к сохранению диалога и дорожат многовековой дружбой и сотрудничеством с норвежским народом.
Там также отметили, что уведомлений об источниках вредоносной активности из российского пространства не поступало.
"Еще раз призываем норвежское правительство использовать имеющийся порядок действий на случай компьютерных инцидентов, информация о котором передана в МИД и PST (Полицейская служба безопасности Норвегии. — Прим. ред.). Ожидаем прояснения позиции компетентных норвежских ведомств относительно взаимодействия с Россией и их реакции на переданные ранее сообщения о компьютерных атаках и инцидентах", — заключили в посольстве.
Как ранее заявили в PST, спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков, могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией. При этом отмечалось, что достаточных доказательств нет.