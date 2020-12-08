https://ria.ru/20201208/kiberataka-1588272296.html

Посольство в Норвегии ответило на обвинения в адрес России в кибератаке

Посольство в Норвегии ответило на обвинения в адрес России в кибератаке

Посольство России в Осло прокомментировало обвинения в причастности Москвы к кибератаке на парламент Норвегии и назвало их неприемлемыми. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:06

2020-12-08T18:06

2020-12-08T19:17

москва

осло

россия

норвегия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154958/74/1549587470_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_9c11f813856ba3944d51d58c4549ab47.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Посольство России в Осло прокомментировало обвинения в причастности Москвы к кибератаке на парламент Норвегии и назвало их неприемлемыми. "Как мы и предполагали, расследование полицейской службой безопасности Норвегии кибератаки на норвежский парламент закончилось ничем: никаких доказательств причастности к ней России не найдено. Обвинения без доказательств в режиме highly likely неприемлемы", — говорится на странице дипмиссии в Facebook.В посольстве подчеркнули, что в России, в отличие от некоторых норвежских политиков, бережно относятся к сохранению диалога и дорожат многовековой дружбой и сотрудничеством с норвежским народом. Там также отметили, что уведомлений об источниках вредоносной активности из российского пространства не поступало. Как ранее заявили в PST, спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков, могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией. При этом отмечалось, что достаточных доказательств нет.

https://ria.ru/20201208/kiberataka-1588243510.html

https://ria.ru/20201130/kiberataki-1586891646.html

москва

осло

россия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, осло, россия, норвегия, в мире